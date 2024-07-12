https://1prime.ru/20240712/vengriya-850054965.html

В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин

В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин

Сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию Венгрии и ее премьера, но мир необходим, заявили в правительстве Венгрии. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T14:18+0300

2024-07-12T14:18+0300

2024-07-12T15:16+0300

политика

венгрия

европа

ес

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d805272ab55415e125a3720cfce6eece.jpg

БУДАПЕШТ, 12 июл — ПРАЙМ. Сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию Венгрии и ее премьера, но мир необходим, заявили в правительстве Венгрии. Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва для традиционного выступления, несмотря на тот факт, что Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС.Евродепутат Клара де Мело заявила, что Орбана не пригласили, так как "он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан не представляет ЕС и не имеет права на визит в Россию, несмотря на то что Венгрия на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ответ на критику Орбан заявил, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" не могут достичь мира на Украине.В четверг издание Politico сообщило, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии из-за недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву.

https://1prime.ru/20240711/evropa-850029553.html

венгрия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, европа, ес, виктор орбан