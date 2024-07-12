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В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин - 12.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240712/vengriya-850054965.html
В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин
В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин
Сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию Венгрии и ее премьера, но мир необходим, заявили в правительстве Венгрии. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:18+0300
2024-07-12T15:16+0300
политика
венгрия
европа
ес
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 12 июл — ПРАЙМ. Сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию Венгрии и ее премьера, но мир необходим, заявили в правительстве Венгрии. Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва для традиционного выступления, несмотря на тот факт, что Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС.Евродепутат Клара де Мело заявила, что Орбана не пригласили, так как "он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан не представляет ЕС и не имеет права на визит в Россию, несмотря на то что Венгрия на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ответ на критику Орбан заявил, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" не могут достичь мира на Украине.В четверг издание Politico сообщило, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии из-за недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву.
https://1prime.ru/20240711/evropa-850029553.html
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венгрия, европа, ес, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Виктор Орбан
14:18 12.07.2024 (обновлено: 15:16 12.07.2024)
 
В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин

Кабмин: сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию Венгрии

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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БУДАПЕШТ, 12 июл — ПРАЙМ. Сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию Венгрии и ее премьера, но мир необходим, заявили в правительстве Венгрии.
Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва для традиционного выступления, несмотря на тот факт, что Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС.
Евродепутат Клара де Мело заявила, что Орбана не пригласили, так как "он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз".
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии
Вчера, 20:37
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан не представляет ЕС и не имеет права на визит в Россию, несмотря на то что Венгрия на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ответ на критику Орбан заявил, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" не могут достичь мира на Украине.
В четверг издание Politico сообщило, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии из-за недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву.
 
ПолитикаВЕНГРИЯЕВРОПАЕСВиктор Орбан
 
 
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