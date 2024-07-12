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Банки впопыхах меняют условия по вкладам: вот кто вырвался вперед
Банки впопыхах меняют условия по вкладам: вот кто вырвался вперед - 12.07.2024, ПРАЙМ
Банки впопыхах меняют условия по вкладам: вот кто вырвался вперед
Вклады сроком на год становятся самыми выгодными, но это ненадолго. Скоро банки вернутся к привлечению краткосрочной ликвидности, рассказал агентству “Прайм”... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T02:02+0300
2024-07-12T02:02+0300
2024-07-12T02:02+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Вклады сроком на год становятся самыми выгодными, но это ненадолго. Скоро банки вернутся к привлечению краткосрочной ликвидности, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, в последнее время банки несколько изменили подход к формированию процентных ставок по вкладам. Если до мая наиболее высокие проценты предлагались на сроки 3 и 6 месяцев, то в мае и июне, когда банки улучшали условия по вкладам в преддверии июньского заседания регулятора, наибольший прирост ставок пришелся на годовые вклады.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Они вырвались в настоящие лидеры по условиям. Основным фактором изменения подхода кредитных организаций стало ожидание более длительного удержания ключевой ставки на повышенном уровне”, - констатирует Зварич.Банки закладывают риски того, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики не ранее 2025 года. Поэтому они готовы привлекать средства граждан по повышенным ставкам на горизонте до года включительно. Это также способствовало появлению вкладов на "необычные" сроки, такие как семь месяцев.На июльском заседании Центробанк может после продолжительной паузы возобновить цикл ужесточения ДКП и поднять ставку сразу на 200 п.п. до 18%. В этом случае, скорее всего, банки продолжат улучшать условия по депозитам, а основной прирост вновь придется на годовые и шестимесячные вклады.Однако ближе к концу года в случае стабилизации инфляции и перехода к ее снижению фокус кредитных организаций может вновь сместиться на краткосрочные депозиты. Ожидая, что в дальнейшем смогут привлекать средства граждан дешевле, банки начнут предлагать самые выгодные условия совсем ненадолго.Это приведет к снижению ставок по годовым вкладам и возвращению на первые места по условиям трех- и шестимесячных вкладов, заключил аналитик.
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ставки по вкладам, ставка банка россии, банковские депозиты, депозиты, банки.ру, богдан зварич, эксклюзив
ставки по вкладам, ставка Банка России, банковские депозиты, депозиты, Банки.ру, Богдан Зварич, Эксклюзив
Банки впопыхах меняют условия по вкладам: вот кто вырвался вперед
Аналитик Зварич: вклады сроком на год самые выгодные, но это ненадолго
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Вклады сроком на год становятся самыми выгодными, но это ненадолго. Скоро банки вернутся к привлечению краткосрочной ликвидности, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
По его словам, в последнее время банки несколько изменили подход к формированию процентных ставок по вкладам. Если до мая наиболее высокие проценты предлагались на сроки 3 и 6 месяцев, то в мае и июне, когда банки улучшали условия по вкладам в преддверии июньского заседания регулятора, наибольший прирост ставок пришелся на годовые вклады.
“Они вырвались в настоящие лидеры по условиям. Основным фактором изменения подхода кредитных организаций стало ожидание более длительного удержания ключевой ставки на повышенном уровне”, - констатирует Зварич.
Банки закладывают риски того, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики не ранее 2025 года. Поэтому они готовы привлекать средства граждан по повышенным ставкам на горизонте до года включительно. Это также способствовало появлению вкладов на "необычные" сроки, такие как семь месяцев.
На июльском заседании Центробанк может после продолжительной паузы возобновить цикл ужесточения ДКП и поднять ставку сразу на 200 п.п. до 18%. В этом случае, скорее всего, банки продолжат улучшать условия по депозитам, а основной прирост вновь придется на годовые и шестимесячные вклады.
Они что-то знают: зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых
Однако ближе к концу года в случае стабилизации инфляции и перехода к ее снижению фокус кредитных организаций может вновь сместиться на краткосрочные депозиты. Ожидая, что в дальнейшем смогут привлекать средства граждан дешевле, банки начнут предлагать самые выгодные условия совсем ненадолго.
Это приведет к снижению ставок по годовым вкладам и возвращению на первые места по условиям трех- и шестимесячных вкладов, заключил аналитик.