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"Применит новое оружие". СМИ рассказали о подготовке ЕС к войне

"Применит новое оружие". СМИ рассказали о подготовке ЕС к войне - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Применит новое оружие". СМИ рассказали о подготовке ЕС к войне

ЕС готовится к масштабной войне с Пекином из-за пошлин на электрокары и может использовать механизм международных госзакупок в качестве карательного механизма,... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T09:11+0300

2024-07-12T09:11+0300

2024-07-12T09:57+0300

экономика

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. ЕС готовится к масштабной войне с Пекином из-за пошлин на электрокары и может использовать механизм международных госзакупок в качестве карательного механизма, следует из материала издания The Economist."Европа готовится к большой торговой войне. <...> Возможны дальнейшие конфликты (с Пекином. — Прим. ред.), во время которых ЕС применит новые виды (торгового. — Прим. ред.) оружия", — сказано в публикации.Отмечается, что одной из возможных мер Евросоюза является ограничение доступа китайских компаний к государственным тендерам в Европе. Кроме того, издание отмечает, что еще одним противником Евросоюза может стать Дональд Трамп, если он будет переизбран на пост президента США.По мнению журналистов, ЕС обязательно ответит на обещанные Трампом десятипроцентные пошлины на весь импорт.Еврокомиссия ранее сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве.

https://1prime.ru/20240705/kitay-849836608.html

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