https://1prime.ru/20240712/vsu-850050599.html
"Все дороги". В ВСУ выступили с радикальным предложением по F-16
"Все дороги". В ВСУ выступили с радикальным предложением по F-16 - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Все дороги". В ВСУ выступили с радикальным предложением по F-16
Вооруженным силам Украины следует использовать для запусков истребителей F-16 не аэродромы, а дороги. Такое мнение выразил изданию "Страна.ua" отставной генерал | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:36+0300
2024-07-12T12:36+0300
2024-07-12T12:36+0300
вооружения
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины следует использовать для запусков истребителей F-16 не аэродромы, а дороги. Такое мнение выразил изданию "Страна.ua" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран F-16 в течение лета.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКривонос призвал подготовить все украинские дороги по шведской системе."Шведские автодороги – это сплошной аэродром. И достаточно сложно обнаружить, попасть, потому что на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления", — пояснил он.При этом, по мнению военного, Украина не сможет обслуживать большое количество этих самолетов, поскольку на каждый истребитель необходимо от двух до четырех пилотов.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.
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f-16, всу
"Все дороги". В ВСУ выступили с радикальным предложением по F-16
Экс-генерал Кривонос: ВСУ должны использовать для F-16 дороги вместо аэродромов
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины следует использовать для запусков истребителей F-16 не аэродромы, а дороги. Такое мнение выразил изданию "Страна.ua" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран F-16 в течение лета.
Кривонос призвал подготовить все украинские дороги по шведской системе.
"Шведские автодороги – это сплошной аэродром. И достаточно сложно обнаружить, попасть, потому что на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления", — пояснил он.
При этом, по мнению военного, Украина не сможет обслуживать большое количество этих самолетов, поскольку на каждый истребитель необходимо от двух до четырех пилотов.
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.
Шольц заявил, что может обсудить поставки Киеву боеприпасов для F-16