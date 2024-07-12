https://1prime.ru/20240712/vtb-850059222.html

ВТБ начал выдачу обновленной семейной ипотеки

ВТБ начал выдачу обновленной семейной ипотеки - 12.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ начал выдачу обновленной семейной ипотеки

ВТБ начал выдавать ипотечные кредиты по обновленной программе семейной ипотеки, сообщила пресс-служба банка. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:02+0300

2024-07-12T16:02+0300

2024-07-12T16:02+0300

экономика

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. ВТБ начал выдавать ипотечные кредиты по обновленной программе семейной ипотеки, сообщила пресс-служба банка. Минфин РФ сообщил в среду, что семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом ставка 6% будет единой для всех регионов, в том числе и для жителей Дальнего Востока. Тогда же ВТБ сообщил о начале приема заявок на обновленную семейную ипотеку. "С 12 июля клиенты ВТБ могут оформить сделки по новым условиям семейной ипотеки. Получить кредит смогут те, у кого есть хотя бы один ребенок до 6 лет. Ставка для всех регионов единая - 6% годовых", - говорится в сообщении кредитной организации. Пресс-служба подчеркивает, что новая семейная ипотека также доступна клиентам с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида. Оформить льготный кредит можно один раз. Сумма кредита может достигать 12 миллионов рублей при покупке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В остальных регионах - до 6 миллионов рублей. В ВТБ клиенты могут взять семейную ипотеку и на более крупную сумму: до 30 миллионов и до 15 миллионов рублей соответственно. В этом случае ставка по кредиту будет средневзвешенной между ставкой семейной ипотеки и базовой ставкой банка. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% от стоимости недвижимости. Рефинансирование ранее оформленной ипотеки предлагается клиентам с детьми до 6 лет или воспитывающим ребенка-инвалида. "Новая семейная ипотека стала более социальной... Ипотечному рынку потребуется время на адаптацию к новым условиям, но я уверен, что этот период не будет долгим", - приводится в сообщении комментарий начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб