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ВТБ удовлетворен решением суда по его иску к Euroclear Bank

ВТБ удовлетворен решением суда по его иску к Euroclear Bank - 12.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ удовлетворен решением суда по его иску к Euroclear Bank

ВТБ удовлетворен решением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворить полностью его иск к Euroclear Bank SA/NV (Евроклир... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:00+0300

2024-07-12T17:00+0300

2024-07-12T17:00+0300

суд

втб

euroclear

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. ВТБ удовлетворен решением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворить полностью его иск к Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк), сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. Согласно данным картотеки арбитражных дел, апелляционный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение удовлетворить иск ВТБ полностью. В марте ВТБ обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Euroclear Bank SA/NV о взыскании убытков в размере 10 тысяч австралийских долларов, 5 тысяч швейцарских франков, 1 тысячи китайских юаней, 1,6 миллиона евро, 5 тысяч фунтов стерлингов и 36 миллионов долларов США. "Мы удовлетворены решением суда. Банк, как и в любом другом деле, будет предпринимать все предусмотренные законом действия для исполнения решения суда", - сказала пресс-служба ВТБ. В ходе разбирательства ВТБ просил наложить арест на ценные бумаги, денежные средства и иное имущество Euroclear Bank SA/NV, находящиеся на корреспондентских счетах и иных счетах, открытых в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" и/или других депозитариях в пределах суммы иска, за исключением банковских счетов типа "С", на которые не может быть наложен арест. Euroclear Bank SA/NV ходатайствовал о прекращении производства со ссылкой на наличие пророгационных оговорок о передаче дела на рассмотрение государственных судов Бельгии или о рассмотрении дела в Арбитражном суде при Международной торговой палате, а также о передаче дела в Арбитражный суд города Москвы. Суд в отношении этих ходатайств отказал как ВТБ, так и Euroclear Bank.

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суд, втб, euroclear