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Стало известно, кто займет пост гендиректора "Вымпелкома" - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, кто займет пост гендиректора "Вымпелкома"
Стало известно, кто займет пост гендиректора "Вымпелкома" - 12.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, кто займет пост гендиректора "Вымпелкома"
Гендиректор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов возглавит совет директоров компании, а его место займет бывший финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин,... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:37+0300
2024-07-12T17:37+0300
россия
вымпелком
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Гендиректор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов возглавит совет директоров компании, а его место займет бывший финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин, изменения вступят в силу со 2 сентября, говорится в сообщении компании. "Александр Торбахов возглавит совет директоров ПАО "Вымпелком", новым генеральным директором станет Сергей Анохин. Изменения вступят в силу с 2 сентября", - сказано в сообщении. Торбахов был генеральным директором ПАО "Вымпелком" с 2020 года. Под его руководством компания провела антикризисную программу, в том числе повысила качество связи, модернизировала сетевую инфраструктуру по всей стране, создала собственную IT-компетенцию, модернизировала сеть продаж, клиентский сервис и поддержку. Сергей Анохин работал в ПАО "Ростелеком" на протяжении последних семи лет, он отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений бизнеса, венчурные инвестиции, трансформацию процессов на принципах бережливого производства. Также он работал на руководящих постах в ВТБ (розничный ВТБ24 и корпоративный ВТБ), американской IT-компании SAS и других организациях. Накануне на посту старшего вице-президента - финансового директора "Ростелекома" его сменила Анна Трегубенкова. "В последние несколько лет команда "Билайна" сделала многое для улучшения качества сети, ключевых продуктов и сервисов. Сформирован фундамент для возможности дальнейшего развития и роста как в традиционном телекоме, так и в смежных, востребованных клиентами направлениях. Это и будет фокусом моего внимания и усилий в новой роли", - прокомментировал Анохин.
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россия, вымпелком
РОССИЯ, Вымпелком
17:37 12.07.2024
 
Стало известно, кто займет пост гендиректора "Вымпелкома"

Гендиректор "Вымпелкома" Торбахов возглавит совет директоров, его место займет Анохин

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Гендиректор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов возглавит совет директоров компании, а его место займет бывший финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин, изменения вступят в силу со 2 сентября, говорится в сообщении компании.
"Александр Торбахов возглавит совет директоров ПАО "Вымпелком", новым генеральным директором станет Сергей Анохин. Изменения вступят в силу с 2 сентября", - сказано в сообщении.
Торбахов был генеральным директором ПАО "Вымпелком" с 2020 года. Под его руководством компания провела антикризисную программу, в том числе повысила качество связи, модернизировала сетевую инфраструктуру по всей стране, создала собственную IT-компетенцию, модернизировала сеть продаж, клиентский сервис и поддержку.
Сергей Анохин работал в ПАО "Ростелеком" на протяжении последних семи лет, он отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений бизнеса, венчурные инвестиции, трансформацию процессов на принципах бережливого производства. Также он работал на руководящих постах в ВТБ (розничный ВТБ24 и корпоративный ВТБ), американской IT-компании SAS и других организациях. Накануне на посту старшего вице-президента - финансового директора "Ростелекома" его сменила Анна Трегубенкова.
"В последние несколько лет команда "Билайна" сделала многое для улучшения качества сети, ключевых продуктов и сервисов. Сформирован фундамент для возможности дальнейшего развития и роста как в традиционном телекоме, так и в смежных, востребованных клиентами направлениях. Это и будет фокусом моего внимания и усилий в новой роли", - прокомментировал Анохин.
 
РОССИЯВымпелком
 
 
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