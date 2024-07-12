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В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp
В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp - 12.07.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp
Замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:27+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин."Но замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость - так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", - сказал парламентарий.Он добавил, что несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято.
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15:27 12.07.2024 (обновлено: 15:32 12.07.2024)
 
В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp

Депутат Немкин: никаких решений насчет блокировки WhatsApp пока не принято

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Но замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость - так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", - сказал парламентарий.
Он добавил, что несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято.
 
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