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В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp
В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp - 12.07.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp
Замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:27+0300
2024-07-12T15:27+0300
2024-07-12T15:32+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин."Но замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость - так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", - сказал парламентарий.Он добавил, что несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято.
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россия, приложения
В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp
Депутат Немкин: никаких решений насчет блокировки WhatsApp пока не принято
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Но замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость - так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", - сказал парламентарий.
Он добавил, что несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято.