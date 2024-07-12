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В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp

В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp - 12.07.2024, ПРАЙМ

В ГД рассказали о возможности блокировки WhatsApp

Замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T15:27+0300

2024-07-12T15:27+0300

2024-07-12T15:32+0300

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин."Но замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость - так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", - сказал парламентарий.Он добавил, что несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято.

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