https://1prime.ru/20240712/wildberries-850067987.html

Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей

Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей - 12.07.2024, ПРАЙМ

Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей

Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей - сделать это можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T18:07+0300

2024-07-12T18:07+0300

2024-07-12T18:07+0300

wildberries

заказы

доставка заказов

отмена

https://cdnn.1prime.ru/img/84030/07/840300721_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_50c221cf7d90cf8be5c7d2821bac0e16.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей - сделать это можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали сборку отправления, сообщила компания в своем Telegram-канале. В компании полагают, что такая опция будет помогать в тех случаях, когда заказ был сделан случайно, не на тот адрес или пользователь просто передумал насчет покупки той или иной вещи. Кроме того, расширенные возможности дополнительной защиты от случайных заказов позволяют сокращать расходы на логистику – ошибочный заказ не придется возить до пункта выдачи и обратно. Также это позволяет снижать уровень загруженности самих пунктов выдачи.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, заказы, доставка заказов, отмена