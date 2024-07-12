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Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей
Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей - 12.07.2024, ПРАЙМ
Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей
Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей - сделать это можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T18:07+0300
2024-07-12T18:07+0300
wildberries
заказы
доставка заказов
отмена
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей - сделать это можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали сборку отправления, сообщила компания в своем Telegram-канале. В компании полагают, что такая опция будет помогать в тех случаях, когда заказ был сделан случайно, не на тот адрес или пользователь просто передумал насчет покупки той или иной вещи. Кроме того, расширенные возможности дополнительной защиты от случайных заказов позволяют сокращать расходы на логистику – ошибочный заказ не придется возить до пункта выдачи и обратно. Также это позволяет снижать уровень загруженности самих пунктов выдачи.
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7 495 645-6601
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7 495 645-6601
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192
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wildberries, заказы, доставка заказов, отмена
Wildberries, заказы, доставка заказов, отмена
18:07 12.07.2024
 
Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей

Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей в течение часа

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Wildberries добавил опцию отмены заказа для всех пользователей - сделать это можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали сборку отправления, сообщила компания в своем Telegram-канале.
В компании полагают, что такая опция будет помогать в тех случаях, когда заказ был сделан случайно, не на тот адрес или пользователь просто передумал насчет покупки той или иной вещи.
Кроме того, расширенные возможности дополнительной защиты от случайных заказов позволяют сокращать расходы на логистику – ошибочный заказ не придется возить до пункта выдачи и обратно. Также это позволяет снижать уровень загруженности самих пунктов выдачи.
 
Wildberriesзаказыдоставка заказовотмена
 
 
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