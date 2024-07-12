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УК ведущего акционера "Яндекса" не получала иск от миноритариев Yandex N.V.

УК ведущего акционера "Яндекса" не получала иск от миноритариев Yandex N.V. - 12.07.2024, ПРАЙМ

УК ведущего акционера "Яндекса" не получала иск от миноритариев Yandex N.V.

Доверительный управляющий основного акционера "Яндекса" ЗПИФ "Консорциум первый" - УК "Солид менеджмент" - на текущий момент не получал исковых заявлений от... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:14+0300

2024-07-12T12:14+0300

2024-07-12T12:14+0300

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Доверительный управляющий основного акционера "Яндекса" ЗПИФ "Консорциум первый" - УК "Солид менеджмент" - на текущий момент не получал исковых заявлений от акционеров нидерландской Yandex N.V. по вопросу обмена акций, сообщил РИА Новости старший партнер "Аиткулов и партнеры" Тимур Аиткулов (представляет интересы управляющей компании в спорах). Газета "Ведомости" в пятницу написала, что около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского "Яндекса" в рамках обмена, подали иск к УК "Солид менеджмент" с требованием либо обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги "Яндекса" в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене - 4250 рублей за штуку. "В настоящий момент УК "Солид Менеджмент" не получал каких-либо исковых заявлений от акционеров Yandex N.V. Мы также не видим в принципе никаких оснований для предъявления к УК ЗПИФ исковых требований, поскольку УК ЗПИФ действовала исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие действия являются, скорее, попыткой переложить на УК ЗПИФ убытки от неудачных инвестиционных решений, принятых самостоятельно или по рекомендации инвестиционных советников", - прокомментировал Аиткулов. По словам юриста, ЗПИФ сделал добровольное предложение акционерам нидерландской компании, которые хранили или на определенном этапе завели акции в российскую депозитарную инфраструктуру, несмотря на то, что "не был обязан этого делать по закону". Это предложение прежде всего распространялось на тех, кто покупал акции Yandex N.V. на Московской бирже и "СПБ бирже", потому что для расчетов по сделке ЗПИФу необходимо ограниченное число акций. "Абсолютное большинство таких инвесторов получили акции МКПАО "Яндекс": в рамках биржевого обмена было обменено 99% акций Yandex N.V., которые торговались на российских биржах и не учитывались на счетах типа "С". Но, помимо этого, ЗПИФ предложил выкуп и обмен ряду инвесторов, которые приобретали эти бумаги за рубежом, даже несмотря на то, что в сложных геополитических условиях они совершали высокорискованные покупки бумаг. Цена выкупа 1251,8 рубля соответствует цене сделки консорциума инвесторов с Yandex N.V.", - уточнил Аиткулов. В начале июля ЗПИФ "Консорциум. Первый" сообщил, что получил заявки на биржевой обмен 43,9 миллиона акций Yandex N.V., что составляет 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Московской бирже или "СПБ бирже" и не учитывались на счетах типа "С". Всего в рамках биржевого обмена ЗПИФ "Консорциум. Первый" мог обменять не более 50 047 583 акций Yandex N.V.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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