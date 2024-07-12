https://1prime.ru/20240712/yaponiya-850033871.html

В Японии предсказали аналогичный украинскому конфликт в ИТР

В Японии предсказали аналогичный украинскому конфликт в ИТР - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Японии предсказали аналогичный украинскому конфликт в ИТР

В Индо-Тихоокеанском регионе может разгореться аналогичный украинскому конфликт, следует из доклада Министерства обороны Японии за 2025 год. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T08:23+0300

2024-07-12T08:23+0300

2024-07-12T09:40+0300

япония

оборона

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ТОКИО, 12 июл – ПРАЙМ. В Индо-Тихоокеанском регионе может разгореться аналогичный украинскому конфликт, следует из доклада Министерства обороны Японии за 2025 год.Согласно материалу, в мире активно увеличивается количество "серых зон", которые впоследствии могут стать почвой для возникновения гибридных войн, то есть сочетающих в себе военные и невоенные инструменты.Упоминая растущее напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе, ведомство пишет, что ситуация там становится все более жесткой и рискует стать еще более сложной в будущем."Наша страна (Япония - ред.) сталкивается с самой жесткой и сложной ситуацией вокруг безопасности за послевоенное время. Нельзя исключить вероятность, что серьезная ситуация, аналогичная нападению России на Украину, в будущем может произойти в Индо-Тихоокеанском регионе и Восточной Азии", - сообщается в докладе.Ежегодный доклад японского Министерства обороны называется Белая книга. Традиционно в нем присутствует описание ситуации в мире с точки зрения национальной безопасности Японии и основных тенденций в сфере обороны государства.

https://1prime.ru/20240703/yaponiya-849679569.html

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япония, оборона