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В Японии предсказали аналогичный украинскому конфликт в ИТР - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В Японии предсказали аналогичный украинскому конфликт в ИТР
В Японии предсказали аналогичный украинскому конфликт в ИТР - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Японии предсказали аналогичный украинскому конфликт в ИТР
В Индо-Тихоокеанском регионе может разгореться аналогичный украинскому конфликт, следует из доклада Министерства обороны Японии за 2025 год. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T08:23+0300
2024-07-12T09:40+0300
япония
оборона
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ТОКИО, 12 июл – ПРАЙМ. В Индо-Тихоокеанском регионе может разгореться аналогичный украинскому конфликт, следует из доклада Министерства обороны Японии за 2025 год.Согласно материалу, в мире активно увеличивается количество "серых зон", которые впоследствии могут стать почвой для возникновения гибридных войн, то есть сочетающих в себе военные и невоенные инструменты.Упоминая растущее напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе, ведомство пишет, что ситуация там становится все более жесткой и рискует стать еще более сложной в будущем."Наша страна (Япония - ред.) сталкивается с самой жесткой и сложной ситуацией вокруг безопасности за послевоенное время. Нельзя исключить вероятность, что серьезная ситуация, аналогичная нападению России на Украину, в будущем может произойти в Индо-Тихоокеанском регионе и Восточной Азии", - сообщается в докладе.Ежегодный доклад японского Министерства обороны называется Белая книга. Традиционно в нем присутствует описание ситуации в мире с точки зрения национальной безопасности Японии и основных тенденций в сфере обороны государства.
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япония, оборона
ЯПОНИЯ, оборона
08:23 12.07.2024 (обновлено: 09:40 12.07.2024)
 
В Японии предсказали аналогичный украинскому конфликт в ИТР

МО Японии: в ИТР возможно возникновение аналогичного украинскому конфликта

© fotolia.com / jorisvoТокио
Токио - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© fotolia.com / jorisvo
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ТОКИО, 12 июл – ПРАЙМ. В Индо-Тихоокеанском регионе может разгореться аналогичный украинскому конфликт, следует из доклада Министерства обороны Японии за 2025 год.
Согласно материалу, в мире активно увеличивается количество "серых зон", которые впоследствии могут стать почвой для возникновения гибридных войн, то есть сочетающих в себе военные и невоенные инструменты.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
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Упоминая растущее напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе, ведомство пишет, что ситуация там становится все более жесткой и рискует стать еще более сложной в будущем.
"Наша страна (Япония - ред.) сталкивается с самой жесткой и сложной ситуацией вокруг безопасности за послевоенное время. Нельзя исключить вероятность, что серьезная ситуация, аналогичная нападению России на Украину, в будущем может произойти в Индо-Тихоокеанском регионе и Восточной Азии", - сообщается в докладе.
Ежегодный доклад японского Министерства обороны называется Белая книга. Традиционно в нем присутствует описание ситуации в мире с точки зрения национальной безопасности Японии и основных тенденций в сфере обороны государства.
 
ЯПОНИЯоборона
 
 
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