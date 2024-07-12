https://1prime.ru/20240712/youtube-850036813.html

"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube

"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube

"Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T10:07+0300

2024-07-12T10:07+0300

2024-07-12T10:08+0300

россия

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ростелеком

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, говорится в сообщении компании. "Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. … Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - говорится в сообщении. Уточняется, что это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном это сервисы видеохостинга YouTube. В среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал уже более 200 каналов российских СМИ и деятелей.

https://1prime.ru/20240710/yutub-849998251.html

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россия, youtube, ростелеком