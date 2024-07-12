https://1prime.ru/20240712/youtube-850036813.html
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube
"Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:07+0300
2024-07-12T10:07+0300
2024-07-12T10:08+0300
россия
youtube
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/83/837538360_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76f64e339c06047704b1d404deceddc5.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, говорится в сообщении компании. "Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. … Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - говорится в сообщении. Уточняется, что это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном это сервисы видеохостинга YouTube. В среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал уже более 200 каналов российских СМИ и деятелей.
https://1prime.ru/20240710/yutub-849998251.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/83/837538360_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28f23bf38bd9f114826e510986b97d51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, youtube, ростелеком
РОССИЯ, YouTube, Ростелеком
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube из-за проблем с оборудованием Google
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, говорится в сообщении компании.
"Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. … Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном это сервисы видеохостинга YouTube.
В среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал уже более 200 каналов российских СМИ и деятелей.
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов