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"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube
"Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:07+0300
2024-07-12T10:08+0300
россия
youtube
ростелеком
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, говорится в сообщении компании. "Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. … Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - говорится в сообщении. Уточняется, что это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном это сервисы видеохостинга YouTube. В среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал уже более 200 каналов российских СМИ и деятелей.
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россия, youtube, ростелеком
РОССИЯ, YouTube, Ростелеком
10:07 12.07.2024 (обновлено: 10:08 12.07.2024)
 
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube

"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube из-за проблем с оборудованием Google

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, говорится в сообщении компании.
"Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. … Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном это сервисы видеохостинга YouTube.
В среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал уже более 200 каналов российских СМИ и деятелей.
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