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В Кремле опровергли наличие планов по блокировке YouTube в России - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле опровергли наличие планов по блокировке YouTube в России
В Кремле опровергли наличие планов по блокировке YouTube в России - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле опровергли наличие планов по блокировке YouTube в России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, какой путь на российском рынке избрал видеохостинг YouTube. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:14+0300
2024-07-12T13:16+0300
дмитрий песков
кремль
россия
youtube
ростелеком
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, какой путь на российском рынке избрал видеохостинг YouTube.При этом Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отметил Песков. "Других объяснений здесь быть не может", - подчеркнул он. Российские компании с этой проблемой обращались к руководству YouTube, но хостинг занял категоричную позицию в отношении рынка РФ, добавил представитель Кремля. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube.
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дмитрий песков, кремль, россия, youtube, ростелеком
Дмитрий Песков, Кремль, РОССИЯ, YouTube, Ростелеком
13:14 12.07.2024 (обновлено: 13:16 12.07.2024)
 
В Кремле опровергли наличие планов по блокировке YouTube в России

Песков: у Кремля планов по ограничению доступа к YouTube в России нет

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, какой путь на российском рынке избрал видеохостинг YouTube.
При этом Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отметил Песков. "Других объяснений здесь быть не может", - подчеркнул он. Российские компании с этой проблемой обращались к руководству YouTube, но хостинг занял категоричную позицию в отношении рынка РФ, добавил представитель Кремля.
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube.
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
В России запустили отечественный аналог YouTube
28 июня, 15:23
 
Дмитрий ПесковКремльРОССИЯYouTubeРостелеком
 
 
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