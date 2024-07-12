https://1prime.ru/20240712/youtube-850052207.html

В Кремле опровергли наличие планов по блокировке YouTube в России

В Кремле опровергли наличие планов по блокировке YouTube в России - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле опровергли наличие планов по блокировке YouTube в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, какой путь на российском рынке избрал видеохостинг YouTube. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:14+0300

2024-07-12T13:14+0300

2024-07-12T13:16+0300

дмитрий песков

кремль

россия

youtube

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/83373/37/833733721_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_781e54b2e1fc5e34edb8b3437e337bc4.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, какой путь на российском рынке избрал видеохостинг YouTube.При этом Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отметил Песков. "Других объяснений здесь быть не может", - подчеркнул он. Российские компании с этой проблемой обращались к руководству YouTube, но хостинг занял категоричную позицию в отношении рынка РФ, добавил представитель Кремля. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube.

https://1prime.ru/20240628/video-849579642.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, кремль, россия, youtube, ростелеком