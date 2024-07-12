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Юань открыл торги 12 июля ростом
Юань открыл торги 12 июля ростом - 12.07.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 12 июля ростом
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:05+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 1 копейку, до 11,96 рубля.
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россия, юань, торги
Юань открыл торги 12 июля ростом
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,96 рубля
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 1 копейку, до 11,96 рубля.