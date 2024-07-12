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Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля

Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля - 12.07.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но остался на уровне закрытия прошлой недели: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T19:15+0300

2024-07-12T19:15+0300

2024-07-12T19:15+0300

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но остался на уровне закрытия прошлой недели: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 11,97 рубля. Юань за неделю не изменился в цене. Диапазон колебаний юаня за неделю составил 11,88 – 12,07 рубля.

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рынки, мосбиржа, юань