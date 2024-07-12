https://1prime.ru/20240712/zaes-850059108.html
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС - 12.07.2024, ПРАЙМ
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС
Нанесение противником ударов по Запорожской АЭС требует особого внимания России, нападения не находят должного ответа от поддерживающих Киев. Об этом заявил... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:01+0300
2024-07-12T16:01+0300
2024-07-12T16:10+0300
запорожская аэс
владимир путин
евгений балицкий
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Нанесение противником ударов по Запорожской АЭС требует особого внимания России, нападения не находят должного ответа от поддерживающих Киев. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства в пятницу, 12 июля, встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. "Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал президент.Он добавил, что атаки на атомную электростанцию, к сожалению, не привлекают должного внимания со стороны стран, которые поддерживают Киев. Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой.В среду, 3 июля, в 10:30, 10:37 и 10:47 по московскому времени ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали восемь человек, на подстанции Запорожской АЭС повреждены трансформаторы, нарушены штатная схема энергоснабжения города и функционирование объектов станции.
https://1prime.ru/20240712/dron-850035420.html
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запорожская аэс, владимир путин, евгений балицкий
Запорожская АЭС, Владимир Путин, Евгений Балицкий
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС
Путин: особого внимания требует то, что противник наносит удары по ЗАЭС
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Нанесение противником ударов по Запорожской АЭС требует особого внимания России, нападения не находят должного ответа от поддерживающих Киев. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, 12 июля, встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
"Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал президент.
Он добавил, что атаки на атомную электростанцию, к сожалению, не привлекают должного внимания со стороны стран, которые поддерживают Киев. Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой.
В среду, 3 июля, в 10:30, 10:37 и 10:47 по московскому времени ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали восемь человек, на подстанции Запорожской АЭС повреждены трансформаторы, нарушены штатная схема энергоснабжения города и функционирование объектов станции.
Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС