Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/zaes-850059108.html
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС - 12.07.2024, ПРАЙМ
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС
Нанесение противником ударов по Запорожской АЭС требует особого внимания России, нападения не находят должного ответа от поддерживающих Киев. Об этом заявил... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:01+0300
2024-07-12T16:10+0300
запорожская аэс
владимир путин
евгений балицкий
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Нанесение противником ударов по Запорожской АЭС требует особого внимания России, нападения не находят должного ответа от поддерживающих Киев. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства в пятницу, 12 июля, встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. "Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал президент.Он добавил, что атаки на атомную электростанцию, к сожалению, не привлекают должного внимания со стороны стран, которые поддерживают Киев. Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой.В среду, 3 июля, в 10:30, 10:37 и 10:47 по московскому времени ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали восемь человек, на подстанции Запорожской АЭС повреждены трансформаторы, нарушены штатная схема энергоснабжения города и функционирование объектов станции.
https://1prime.ru/20240712/dron-850035420.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская аэс, владимир путин, евгений балицкий
Запорожская АЭС, Владимир Путин, Евгений Балицкий
16:01 12.07.2024 (обновлено: 16:10 12.07.2024)
 
Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС

Путин: особого внимания требует то, что противник наносит удары по ЗАЭС

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Нанесение противником ударов по Запорожской АЭС требует особого внимания России, нападения не находят должного ответа от поддерживающих Киев. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, 12 июля, встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
"Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал президент.
Он добавил, что атаки на атомную электростанцию, к сожалению, не привлекают должного внимания со стороны стран, которые поддерживают Киев. Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой.
В среду, 3 июля, в 10:30, 10:37 и 10:47 по московскому времени ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали восемь человек, на подстанции Запорожской АЭС повреждены трансформаторы, нарушены штатная схема энергоснабжения города и функционирование объектов станции.
Дмитрий Полянский
Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС
09:24
 
Запорожская АЭСВладимир ПутинЕвгений Балицкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала