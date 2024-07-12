https://1prime.ru/20240712/zaes-850059108.html

Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС

Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС - 12.07.2024, ПРАЙМ

Путин обратил особое внимание на удары противника по ЗАЭС

Нанесение противником ударов по Запорожской АЭС требует особого внимания России, нападения не находят должного ответа от поддерживающих Киев. Об этом заявил... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:01+0300

2024-07-12T16:01+0300

2024-07-12T16:10+0300

запорожская аэс

владимир путин

евгений балицкий

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Нанесение противником ударов по Запорожской АЭС требует особого внимания России, нападения не находят должного ответа от поддерживающих Киев. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства в пятницу, 12 июля, встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. "Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал президент.Он добавил, что атаки на атомную электростанцию, к сожалению, не привлекают должного внимания со стороны стран, которые поддерживают Киев. Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой.В среду, 3 июля, в 10:30, 10:37 и 10:47 по московскому времени ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали восемь человек, на подстанции Запорожской АЭС повреждены трансформаторы, нарушены штатная схема энергоснабжения города и функционирование объектов станции.

https://1prime.ru/20240712/dron-850035420.html

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запорожская аэс, владимир путин, евгений балицкий