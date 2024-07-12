Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/zakharova-850060144.html
Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре
Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре - 12.07.2024, ПРАЙМ
Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре
Киевский режим готовит провокацию, связанную с разрушением двух дамб на Днепре, намерен обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД страны... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:26+0300
2024-07-12T16:27+0300
мария захарова
украина
провокация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:279:2986:1959_1920x0_80_0_0_4fde17320cfebe45dbc02094b6cf84c9.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Киевский режим готовит провокацию, связанную с разрушением двух дамб на Днепре, намерен обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.По словам дипломата, появлялись сообщения, что "так называемый" Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского изучал сценарии затопления территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Она напомнила, что центр исследовал последствия прорыва Каховской ГЭС, которую позднее обстреляли ВСУ.Захарова добавила, что, согласно полученным от моделирования данным, разлив Киевского водохранилища приведет к затоплению двух тысяч квадратных метров, в том числе 76 населенных пунктов. При разливе Канаевской ГЭС, по словам дипломата, под водой оккажутся четыре тысячи квадратных метров и 177 населенных пунктов."Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Очень просто - чтобы потом затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою террористическую деятельность", - подытожила Захарова.
https://1prime.ru/20240712/bayden-850037184.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da08543165a5e70a73952c6bc0d96540.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мария захарова, украина, провокация
Мария Захарова, УКРАИНА, провокация
16:26 12.07.2024 (обновлено: 16:27 12.07.2024)
 
Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре

Захарова: режим Зеленского готовит провокацию с разрушением Киевской и Каневской ГЭС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Киевский режим готовит провокацию, связанную с разрушением двух дамб на Днепре, намерен обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
По словам дипломата, появлялись сообщения, что "так называемый" Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского изучал сценарии затопления территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Она напомнила, что центр исследовал последствия прорыва Каховской ГЭС, которую позднее обстреляли ВСУ.
Захарова добавила, что, согласно полученным от моделирования данным, разлив Киевского водохранилища приведет к затоплению двух тысяч квадратных метров, в том числе 76 населенных пунктов. При разливе Канаевской ГЭС, по словам дипломата, под водой оккажутся четыре тысячи квадратных метров и 177 населенных пунктов.
"Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Очень просто - чтобы потом затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою террористическую деятельность", - подытожила Захарова.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
"Налицо пророссийский кандидат". Захарова отреагировала на оговорку Байдена
10:15
 
Мария ЗахароваУКРАИНАпровокация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала