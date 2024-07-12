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Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре
Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре - 12.07.2024, ПРАЙМ
Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре
Киевский режим готовит провокацию, связанную с разрушением двух дамб на Днепре, намерен обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД страны... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:26+0300
2024-07-12T16:26+0300
2024-07-12T16:27+0300
мария захарова
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провокация
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Киевский режим готовит провокацию, связанную с разрушением двух дамб на Днепре, намерен обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.По словам дипломата, появлялись сообщения, что "так называемый" Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского изучал сценарии затопления территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Она напомнила, что центр исследовал последствия прорыва Каховской ГЭС, которую позднее обстреляли ВСУ.Захарова добавила, что, согласно полученным от моделирования данным, разлив Киевского водохранилища приведет к затоплению двух тысяч квадратных метров, в том числе 76 населенных пунктов. При разливе Канаевской ГЭС, по словам дипломата, под водой оккажутся четыре тысячи квадратных метров и 177 населенных пунктов."Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Очень просто - чтобы потом затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою террористическую деятельность", - подытожила Захарова.
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мария захарова, украина, провокация
Мария Захарова, УКРАИНА, провокация
Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации на Днепре
Захарова: режим Зеленского готовит провокацию с разрушением Киевской и Каневской ГЭС
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Киевский режим готовит провокацию, связанную с разрушением двух дамб на Днепре, намерен обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
По словам дипломата, появлялись сообщения, что "так называемый" Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского изучал сценарии затопления территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Она напомнила, что центр исследовал последствия прорыва Каховской ГЭС, которую позднее обстреляли ВСУ.
Захарова добавила, что, согласно полученным от моделирования данным, разлив Киевского водохранилища приведет к затоплению двух тысяч квадратных метров, в том числе 76 населенных пунктов. При разливе Канаевской ГЭС, по словам дипломата, под водой оккажутся четыре тысячи квадратных метров и 177 населенных пунктов.
"Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Очень просто - чтобы потом затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою террористическую деятельность", - подытожила Захарова.
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