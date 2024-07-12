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Раскрыто, сколько времени понадобится Западу для восполнения арсеналов - 12.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240712/zapad-850033078.html
Раскрыто, сколько времени понадобится Западу для восполнения арсеналов
Раскрыто, сколько времени понадобится Западу для восполнения арсеналов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько времени понадобится Западу для восполнения арсеналов
Западным странам, которые покрывают все потребности Украины в вооружении, понадобится 10-15 лет для восполнения "дыры" в своих арсеналах, рассказал гендиректор... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T07:11+0300
2024-07-12T07:32+0300
вооружения
запад
украина
нато
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БЕРЛИН, 12 июл - ПРАЙМ. Западным странам, которые покрывают все потребности Украины в вооружении, понадобится 10-15 лет для восполнения "дыры" в своих арсеналах, рассказал гендиректор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung."Во время войны Украине требуется 2,4 миллиона выстрела в год. Но не только мы производим боеприпасы, США и остальная Европа также продолжают это делать. На данный момент этого количества должно быть достаточно. Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров", - подсчитал он. Кроме того, он уточнил, что сейчас Rheinmetall расширяет свои производственные линии и к 2026 году сможет поставлять на рынок 1,1 миллиона единиц боеприпасов. В то же время, по его словам, еще до эскалации украинского конфликта общее количество производимых компанией боеприпасов составляло лишь 70 тысяч единиц в год. Ранее издание Semafor писало, что Североатлантический альянс не может произвести достаточное количество оружия ни для собственной защиты, ни для оказания помощи Украине. По словам собеседника газеты, производимые государствами НАТО артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров различаются в зависимости от конкретного производителя, что создает проблемы при их поставках и использовании.
https://1prime.ru/20240711/nato-850010233.html
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запад, украина, нато
Вооружения, ЗАПАД, УКРАИНА, НАТО
07:11 12.07.2024 (обновлено: 07:32 12.07.2024)
 
Раскрыто, сколько времени понадобится Западу для восполнения арсеналов

Rheinmetall: Западу придется 10-15 лет пополнять свои арсеналы из-за нужд Киева

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Nathan ClarkУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Nathan Clark
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БЕРЛИН, 12 июл - ПРАЙМ. Западным странам, которые покрывают все потребности Украины в вооружении, понадобится 10-15 лет для восполнения "дыры" в своих арсеналах, рассказал гендиректор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Во время войны Украине требуется 2,4 миллиона выстрела в год. Но не только мы производим боеприпасы, США и остальная Европа также продолжают это делать. На данный момент этого количества должно быть достаточно. Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров", - подсчитал он.
Кроме того, он уточнил, что сейчас Rheinmetall расширяет свои производственные линии и к 2026 году сможет поставлять на рынок 1,1 миллиона единиц боеприпасов. В то же время, по его словам, еще до эскалации украинского конфликта общее количество производимых компанией боеприпасов составляло лишь 70 тысяч единиц в год.
Ранее издание Semafor писало, что Североатлантический альянс не может произвести достаточное количество оружия ни для собственной защиты, ни для оказания помощи Украине. По словам собеседника газеты, производимые государствами НАТО артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров различаются в зависимости от конкретного производителя, что создает проблемы при их поставках и использовании.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
НАТО не хватает оружия для собственной защиты, пишет СМИ
Вчера, 10:44
 
ВооруженияЗАПАДУКРАИНАНАТО
 
 
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