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Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области

Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области - 12.07.2024, ПРАЙМ

Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области

Восстановительный рост в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве в Запорожской области очевиден, его необходимо поддержать. Об этом заявил глава... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:09+0300

2024-07-12T16:09+0300

2024-07-12T16:48+0300

политика

владимир путин

запорожье

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Восстановительный рост в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве в Запорожской области очевиден, его необходимо поддержать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."При всех сложностях все-таки отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства, он является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, нужно поддержать", — заметил президент.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, рассказал президенту о проекте строительства детской больницы, которая является ключевой для области, так как в Запорожской и Херсонской областях отсутствуют областные детские больницы.По поручению Путина, работы уже начались, земля выделена, подрядчики наняты для строительства большой детской больницы с инфекционным отделением.

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запорожье

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владимир путин, запорожье