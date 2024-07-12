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Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области
Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области - 12.07.2024, ПРАЙМ
Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области
Восстановительный рост в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве в Запорожской области очевиден, его необходимо поддержать. Об этом заявил глава... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:09+0300
2024-07-12T16:48+0300
политика
владимир путин
запорожье
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Восстановительный рост в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве в Запорожской области очевиден, его необходимо поддержать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."При всех сложностях все-таки отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства, он является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, нужно поддержать", — заметил президент.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, рассказал президенту о проекте строительства детской больницы, которая является ключевой для области, так как в Запорожской и Херсонской областях отсутствуют областные детские больницы.По поручению Путина, работы уже начались, земля выделена, подрядчики наняты для строительства большой детской больницы с инфекционным отделением.
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владимир путин, запорожье
Политика, Владимир Путин, ЗАПОРОЖЬЕ
16:09 12.07.2024 (обновлено: 16:48 12.07.2024)
 
Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области

Путин: восстановительный рост в Запорожье очевиден, его нужно поддержать

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй. - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Восстановительный рост в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве в Запорожской области очевиден, его необходимо поддержать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"При всех сложностях все-таки отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства, он является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, нужно поддержать", — заметил президент.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, рассказал президенту о проекте строительства детской больницы, которая является ключевой для области, так как в Запорожской и Херсонской областях отсутствуют областные детские больницы.
По поручению Путина, работы уже начались, земля выделена, подрядчики наняты для строительства большой детской больницы с инфекционным отделением.
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ПолитикаВладимир ПутинЗАПОРОЖЬЕ
 
 
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