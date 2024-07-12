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"Трансмашхолдинг" продал завод в Энгельсе концерну "Тракторные заводы"
"Трансмашхолдинг" продал завод в Энгельсе концерну "Тракторные заводы" - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Трансмашхолдинг" продал завод в Энгельсе концерну "Тракторные заводы"
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) продал расположенный в Энгельсе Саратовской области завод-производитель грузовых вагонов и снегоуборочной техники "Трансмаш" концерну... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T19:27+0300
2024-07-12T19:27+0300
2024-07-12T19:27+0300
экономика
трансмашхолдинг
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продал расположенный в Энгельсе Саратовской области завод-производитель грузовых вагонов и снегоуборочной техники "Трансмаш" концерну "Тракторные заводы", сообщает холдинг. "Трансмашхолдинг" продал расположенный в городе Энгельсе Саратовской области завод "Трансмаш", который является производителем грузовых вагонов и снегоуборочной техники. В результате совершенной сделки, основным акционером АО "Трансмаш" стал концерн "Тракторные заводы", — говорится в сообщении холдинга в его Telegram-канале. Ранее, в июне, "Тракторные заводы" приобрели у ТМХ брянский завод "Бежицкая сталь". Уточняется, что холдинг намерен сосредоточиться на разработке и производстве сложной железнодорожной техники, предоставив заниматься развитием производства грузовых вагонов и литья профессиональной команде менеджеров, которая специализируется на соответствующей тематике. "Трансмашхолдинг" — крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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трансмашхолдинг, россия
Экономика, Трансмашхолдинг, РОССИЯ
"Трансмашхолдинг" продал завод в Энгельсе концерну "Тракторные заводы"
"Трансмашхолдинг" продал завод "Трансмаш" в Энгельсе концерну "Тракторные заводы"
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продал расположенный в Энгельсе Саратовской области завод-производитель грузовых вагонов и снегоуборочной техники "Трансмаш" концерну "Тракторные заводы", сообщает холдинг.
"Трансмашхолдинг" продал расположенный в городе Энгельсе Саратовской области завод "Трансмаш", который является производителем грузовых вагонов и снегоуборочной техники. В результате совершенной сделки, основным акционером АО "Трансмаш" стал концерн "Тракторные заводы", — говорится в сообщении холдинга в его Telegram-канале.
Ранее, в июне, "Тракторные заводы" приобрели у ТМХ брянский завод "Бежицкая сталь". Уточняется, что холдинг намерен сосредоточиться на разработке и производстве сложной железнодорожной техники, предоставив заниматься развитием производства грузовых вагонов и литья профессиональной команде менеджеров, которая специализируется на соответствующей тематике.
"Трансмашхолдинг" — крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Два австрийских завода перешли в управление Росимущества