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"Трансмашхолдинг" продал завод в Энгельсе концерну "Тракторные заводы"

"Трансмашхолдинг" продал завод в Энгельсе концерну "Тракторные заводы" - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Трансмашхолдинг" продал завод в Энгельсе концерну "Тракторные заводы"

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) продал расположенный в Энгельсе Саратовской области завод-производитель грузовых вагонов и снегоуборочной техники "Трансмаш" концерну... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T19:27+0300

2024-07-12T19:27+0300

2024-07-12T19:27+0300

экономика

трансмашхолдинг

россия

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продал расположенный в Энгельсе Саратовской области завод-производитель грузовых вагонов и снегоуборочной техники "Трансмаш" концерну "Тракторные заводы", сообщает холдинг. "Трансмашхолдинг" продал расположенный в городе Энгельсе Саратовской области завод "Трансмаш", который является производителем грузовых вагонов и снегоуборочной техники. В результате совершенной сделки, основным акционером АО "Трансмаш" стал концерн "Тракторные заводы", — говорится в сообщении холдинга в его Telegram-канале. Ранее, в июне, "Тракторные заводы" приобрели у ТМХ брянский завод "Бежицкая сталь". Уточняется, что холдинг намерен сосредоточиться на разработке и производстве сложной железнодорожной техники, предоставив заниматься развитием производства грузовых вагонов и литья профессиональной команде менеджеров, которая специализируется на соответствующей тематике. "Трансмашхолдинг" — крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

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трансмашхолдинг, россия