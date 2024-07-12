https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850056186.html

"Повторяет по 15 раз". СМИ высмеяли требования Зеленского к союзникам

"Повторяет по 15 раз". СМИ высмеяли требования Зеленского к союзникам - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Повторяет по 15 раз". СМИ высмеяли требования Зеленского к союзникам

Несмотря на наличие крупных союзников Владимиру Зеленскому с трудом удается внимание мировой общественности к бедственному положению Украины, пишет Reuters. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T14:54+0300

2024-07-12T14:54+0300

2024-07-12T14:54+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Несмотря на наличие крупных союзников Владимиру Зеленскому с трудом удается внимание мировой общественности к бедственному положению Украины, пишет Reuters."Он по 15 раз повторяет, что ему нужно, что мы должны сделать больше или столкнемся с последствиями, он не забывает нам об этом напоминать", — заявил изданию один высокопоставленный европейский чиновник.Другой собеседние издания заметил, что украинский лидер все больше разочаровывается в западных странах, и ему следовало бы "действовать осторожно", чтобы не оттолкнуть столь необходимых союзников.Кроме того, на встречах и в телефонных разговорах глава киевского режима "вдалбливает одно и тоже", продвигая свою идею о помощи Украине, заключили в издании.Саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.

https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850039544.html

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украина, владимир зеленский