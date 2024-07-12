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"Повторяет по 15 раз". СМИ высмеяли требования Зеленского к союзникам - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Повторяет по 15 раз". СМИ высмеяли требования Зеленского к союзникам
"Повторяет по 15 раз". СМИ высмеяли требования Зеленского к союзникам - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Повторяет по 15 раз". СМИ высмеяли требования Зеленского к союзникам
Несмотря на наличие крупных союзников Владимиру Зеленскому с трудом удается внимание мировой общественности к бедственному положению Украины, пишет Reuters. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:54+0300
2024-07-12T14:54+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Несмотря на наличие крупных союзников Владимиру Зеленскому с трудом удается внимание мировой общественности к бедственному положению Украины, пишет Reuters."Он по 15 раз повторяет, что ему нужно, что мы должны сделать больше или столкнемся с последствиями, он не забывает нам об этом напоминать", — заявил изданию один высокопоставленный европейский чиновник.Другой собеседние издания заметил, что украинский лидер все больше разочаровывается в западных странах, и ему следовало бы "действовать осторожно", чтобы не оттолкнуть столь необходимых союзников.Кроме того, на встречах и в телефонных разговорах глава киевского режима "вдалбливает одно и тоже", продвигая свою идею о помощи Украине, заключили в издании.Саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850039544.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:54 12.07.2024
 
"Повторяет по 15 раз". СМИ высмеяли требования Зеленского к союзникам

Reuters: Зеленский по 15 раз повторяет требования увеличить помощь Киеву

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Несмотря на наличие крупных союзников Владимиру Зеленскому с трудом удается внимание мировой общественности к бедственному положению Украины, пишет Reuters.
"Он по 15 раз повторяет, что ему нужно, что мы должны сделать больше или столкнемся с последствиями, он не забывает нам об этом напоминать", — заявил изданию один высокопоставленный европейский чиновник.
Другой собеседние издания заметил, что украинский лидер все больше разочаровывается в западных странах, и ему следовало бы "действовать осторожно", чтобы не оттолкнуть столь необходимых союзников.
Кроме того, на встречах и в телефонных разговорах глава киевского режима "вдалбливает одно и тоже", продвигая свою идею о помощи Украине, заключили в издании.
Саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
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