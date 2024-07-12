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"Гори все огнем". Вот что западные стратеги придумали для Украины - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Гори все огнем". Вот что западные стратеги придумали для Украины
"Гори все огнем". Вот что западные стратеги придумали для Украины - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Гори все огнем". Вот что западные стратеги придумали для Украины
Украина должна воевать с Россией, пока последняя не столкнется с внутренним переломом, пишет издание Advance. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:34+0300
2024-07-12T17:34+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Украина должна воевать с Россией, пока последняя не столкнется с внутренним переломом, пишет издание Advance."На самом деле в этом и заключается один из главных планов для Украины: она должна воевать, пока в самой России не произойдет какое-нибудь внутренний перелом. А если этого не случится (а кажется, что это пустые ожидания)? Тогда "гори все огнем", — говорится в публикации.Несмотря на то, что Украина стала центральной темой саммита НАТО в Вашингтоне, место в альянсе ей так никто и не предложил. Зеленского заверили, что "мост в НАТО" будет предложен только после окончания вооруженного конфликта.Члены НАТО связаны гарантиями коллективной безопасности, поэтому вступление Украины приведет к активной обороне и войне с Россией. Так, альянс готов предоставить место Киеву только тогда, когда украинская сторона не будет нуждаться в защите, отмечается в материале.В издании заключили, что будущее Украины и ее путь в НАТО неопределены, а результаты предстоящих президентских выборов в США могут и вовсе лишить ее этой перспективы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850056186.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:34 12.07.2024
 
"Гори все огнем". Вот что западные стратеги придумали для Украины

Advance: Запад готов пожертвовать Украиной ради своей геополитической цели

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Украина должна воевать с Россией, пока последняя не столкнется с внутренним переломом, пишет издание Advance.
"На самом деле в этом и заключается один из главных планов для Украины: она должна воевать, пока в самой России не произойдет какое-нибудь внутренний перелом. А если этого не случится (а кажется, что это пустые ожидания)? Тогда "гори все огнем", — говорится в публикации.
Несмотря на то, что Украина стала центральной темой саммита НАТО в Вашингтоне, место в альянсе ей так никто и не предложил. Зеленского заверили, что "мост в НАТО" будет предложен только после окончания вооруженного конфликта.
Члены НАТО связаны гарантиями коллективной безопасности, поэтому вступление Украины приведет к активной обороне и войне с Россией. Так, альянс готов предоставить место Киеву только тогда, когда украинская сторона не будет нуждаться в защите, отмечается в материале.
В издании заключили, что будущее Украины и ее путь в НАТО неопределены, а результаты предстоящих президентских выборов в США могут и вовсе лишить ее этой перспективы.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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