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Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику
Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику - 12.07.2024, ПРАЙМ
Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику
Латинская Америка и Африка являются перспективными рынками для поставок сибирского зерна, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:30+0300
2024-07-12T12:30+0300
россия
зерно
латинская америка
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БАРНАУЛ, 12 июл – ПРАЙМ. Латинская Америка и Африка являются перспективными рынками для поставок сибирского зерна, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев. "Мы в прошлом году запустили такой механизм и осваиваем новые рынки в Латинской Америке. Наше сибирское зерно туда уже идет на постоянной основе. Более того, там мы уже приступили к организации мукомольного производства. Ну и не останавливаемся. Дальше уже в проработке находится Африка. Вот все наряду с традиционными рынками (перспективно для поставок сибирского зерна - ред.)", - отметил Серышев на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае. Он напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу за 6 лет на четверть увеличить производство сельхозпродукции. "Мы понимаем, куда мы будем эту продукцию поставлять", - подчеркнул полномочный представитель президента.
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россия, зерно, латинская америка
РОССИЯ, зерно, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
12:30 12.07.2024
 
Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику

Серышев: Латинская Америка и Африка перспективны для поставок сибирского зерна

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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БАРНАУЛ, 12 июл – ПРАЙМ. Латинская Америка и Африка являются перспективными рынками для поставок сибирского зерна, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев.
"Мы в прошлом году запустили такой механизм и осваиваем новые рынки в Латинской Америке. Наше сибирское зерно туда уже идет на постоянной основе. Более того, там мы уже приступили к организации мукомольного производства. Ну и не останавливаемся. Дальше уже в проработке находится Африка. Вот все наряду с традиционными рынками (перспективно для поставок сибирского зерна - ред.)", - отметил Серышев на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае.
Он напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу за 6 лет на четверть увеличить производство сельхозпродукции.
"Мы понимаем, куда мы будем эту продукцию поставлять", - подчеркнул полномочный представитель президента.
 
РОССИЯзерноЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
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