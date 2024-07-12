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Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику

Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику - 12.07.2024, ПРАЙМ

Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику

Латинская Америка и Африка являются перспективными рынками для поставок сибирского зерна, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:30+0300

2024-07-12T12:30+0300

2024-07-12T12:30+0300

россия

зерно

латинская америка

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БАРНАУЛ, 12 июл – ПРАЙМ. Латинская Америка и Африка являются перспективными рынками для поставок сибирского зерна, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев. "Мы в прошлом году запустили такой механизм и осваиваем новые рынки в Латинской Америке. Наше сибирское зерно туда уже идет на постоянной основе. Более того, там мы уже приступили к организации мукомольного производства. Ну и не останавливаемся. Дальше уже в проработке находится Африка. Вот все наряду с традиционными рынками (перспективно для поставок сибирского зерна - ред.)", - отметил Серышев на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае. Он напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу за 6 лет на четверть увеличить производство сельхозпродукции. "Мы понимаем, куда мы будем эту продукцию поставлять", - подчеркнул полномочный представитель президента.

латинская америка

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россия, зерно, латинская америка