https://1prime.ru/20240712/zerno-850049520.html
Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику
Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику - 12.07.2024, ПРАЙМ
Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику
Латинская Америка и Африка являются перспективными рынками для поставок сибирского зерна, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:30+0300
2024-07-12T12:30+0300
2024-07-12T12:30+0300
россия
зерно
латинская америка
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
БАРНАУЛ, 12 июл – ПРАЙМ. Латинская Америка и Африка являются перспективными рынками для поставок сибирского зерна, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев. "Мы в прошлом году запустили такой механизм и осваиваем новые рынки в Латинской Америке. Наше сибирское зерно туда уже идет на постоянной основе. Более того, там мы уже приступили к организации мукомольного производства. Ну и не останавливаемся. Дальше уже в проработке находится Африка. Вот все наряду с традиционными рынками (перспективно для поставок сибирского зерна - ред.)", - отметил Серышев на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае. Он напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу за 6 лет на четверть увеличить производство сельхозпродукции. "Мы понимаем, куда мы будем эту продукцию поставлять", - подчеркнул полномочный представитель президента.
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зерно, латинская америка
РОССИЯ, зерно, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику
Серышев: Латинская Америка и Африка перспективны для поставок сибирского зерна
БАРНАУЛ, 12 июл – ПРАЙМ. Латинская Америка и Африка являются перспективными рынками для поставок сибирского зерна, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев.
"Мы в прошлом году запустили такой механизм и осваиваем новые рынки в Латинской Америке. Наше сибирское зерно туда уже идет на постоянной основе. Более того, там мы уже приступили к организации мукомольного производства. Ну и не останавливаемся. Дальше уже в проработке находится Африка. Вот все наряду с традиционными рынками (перспективно для поставок сибирского зерна - ред.)", - отметил Серышев на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае.
Он напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу за 6 лет на четверть увеличить производство сельхозпродукции.
"Мы понимаем, куда мы будем эту продукцию поставлять", - подчеркнул полномочный представитель президента.