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Турция ведет переговоры с РФ и Украиной по возобновлению "зерновой сделки"
Турция ведет переговоры с РФ и Украиной по возобновлению "зерновой сделки" - 12.07.2024, ПРАЙМ
Турция ведет переговоры с РФ и Украиной по возобновлению "зерновой сделки"
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T21:05+0300
2024-07-12T21:05+0300
2024-07-12T21:05+0300
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АНКАРА, 12 июл – ПРАЙМ. Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча (на полях саммита ШОС в Астане – ред.) с президентом России, господином Путиным, была посвящена этому вопросу", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил 12 июля, что Кремль не исключает возможности достижения договорённостей, включая продление черноморской зерновой инициативы.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
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украина, россия, турция, зерновая сделка
Экономика, УКРАИНА, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, зерновая сделка
Турция ведет переговоры с РФ и Украиной по возобновлению "зерновой сделки"
Эрдоган: Турция ведет переговоры с РФ и Украиной к возврату к "зерновой сделке"
АНКАРА, 12 июл – ПРАЙМ. Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча (на полях саммита ШОС в Астане – ред.) с президентом России, господином Путиным, была посвящена этому вопросу", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил 12 июля, что Кремль не исключает возможности достижения договорённостей, включая продление черноморской зерновой инициативы.
Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке