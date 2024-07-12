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Россиянам рассказали о главной интриге рекордно жаркого лета

Россиянам рассказали о главной интриге рекордно жаркого лета - 12.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о главной интриге рекордно жаркого лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил возможность нового исторического рекорда жары этим летом. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T14:41+0300

2024-07-12T14:41+0300

2024-07-12T14:41+0300

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил возможность нового исторического рекорда жары этим летом."Интрига, сохранит ли 2024-й первенство, у него уже шестой месяц находится на первом месте [по высоким температурам]", - сообщил синоптик на пресс-конференции. Он подчеркнул, что явление Эль-Ниньо переходит в нейтральную фазу, но все еще влияет на глобальные температуры.Ранее самым жарким в истории метеонаблюдений считался 2023 год. Эль-Ниньо, или Южная осцилляция — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

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