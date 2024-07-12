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Россиянам рассказали о главной интриге рекордно жаркого лета - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали о главной интриге рекордно жаркого лета
Россиянам рассказали о главной интриге рекордно жаркого лета - 12.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о главной интриге рекордно жаркого лета
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил возможность нового исторического рекорда жары этим летом. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:41+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил возможность нового исторического рекорда жары этим летом."Интрига, сохранит ли 2024-й первенство, у него уже шестой месяц находится на первом месте [по высоким температурам]", - сообщил синоптик на пресс-конференции. Он подчеркнул, что явление Эль-Ниньо переходит в нейтральную фазу, но все еще влияет на глобальные температуры.Ранее самым жарким в истории метеонаблюдений считался 2023 год. Эль-Ниньо, или Южная осцилляция — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.
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россия, жара, жара в москве, рекорд, погода, эль-ниньо, климат
РОССИЯ, жара, Жара в Москве, рекорд, погода, Эль-Ниньо, климат
14:41 12.07.2024
 
Россиянам рассказали о главной интриге рекордно жаркого лета

Вильфанд: пока остается интрига - станет ли 2024 год самым жарким в истории

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛетний отдых в Красноярском крае
Летний отдых в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил возможность нового исторического рекорда жары этим летом.
"Интрига, сохранит ли 2024-й первенство, у него уже шестой месяц находится на первом месте [по высоким температурам]", - сообщил синоптик на пресс-конференции. Он подчеркнул, что явление Эль-Ниньо переходит в нейтральную фазу, но все еще влияет на глобальные температуры.
Ранее самым жарким в истории метеонаблюдений считался 2023 год. Эль-Ниньо, или Южная осцилляция — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.
 
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