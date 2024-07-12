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Кабмин усилил госконтроль в сфере геологического изучения и добычи золота
Кабмин усилил госконтроль в сфере геологического изучения и добычи золота - 12.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин усилил госконтроль в сфере геологического изучения и добычи золота
Правительство утвердило поправки в положение о федеральном государственном геологическом контроле, уточняющие категории риска влияния на окружающую среду... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T21:12+0300
2024-07-12T21:12+0300
2024-07-12T21:12+0300
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство утвердило поправки в положение о федеральном государственном геологическом контроле, уточняющие категории риска влияния на окружающую среду объектов, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей россыпного золота, сообщает Минприроды РФ. "Утверждено постановление правительства России, которое вносит изменения в положение о федеральном государственном геологическом контроле. Поправки уточняют категории риска влияния на окружающую среду объектов, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей россыпного золота", — сообщается в пресс-релизе министерства. Сообщается, что месторождения россыпного золота расположены по берегам рек и в лесах. Их освоение может нанести вред хрупким экосистемам. Поэтому принято решение повысить категорию риска таких объектов со среднего до значительного. Это позволит контролирующим органам оперативнее выявлять и предотвращать нарушения на этих месторождениях.Согласно пресс-релизу, плановые проверки на таких объектах будут проводиться один раз в три года, а не в четыре года, как было ранее. В случае нарушений Росприроднадзор усилит контроль за таким месторождением и может повысить категорию риска до высокого и чрезвычайно высокого. Обновленное положение о федеральном геологическом контроле — часть комплексной и последовательной работы государства по сохранению природного наследия России. С 2022 года усилена ответственность недропользователей за ликвидацию нанесённого вреда окружающей среде, а в 2023 году приняты изменения в закон "О недрах", согласно которым пользование недрами возможно только при условии выполнения мероприятий по охране животного и растительного мира.
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золото, контроль, добыча
Кабмин, золото, контроль, добыча
Кабмин усилил госконтроль в сфере геологического изучения и добычи золота
Кабмин усилил госконтроль в сфере геологического изучения и добычи золота
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство утвердило поправки в положение о федеральном государственном геологическом контроле, уточняющие категории риска влияния на окружающую среду объектов, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей россыпного золота, сообщает Минприроды РФ.
"Утверждено постановление правительства России, которое вносит изменения в положение о федеральном государственном геологическом контроле. Поправки уточняют категории риска влияния на окружающую среду объектов, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей россыпного золота", — сообщается в пресс-релизе министерства.
Сообщается, что месторождения россыпного золота расположены по берегам рек и в лесах. Их освоение может нанести вред хрупким экосистемам. Поэтому принято решение повысить категорию риска таких объектов со среднего до значительного. Это позволит контролирующим органам оперативнее выявлять и предотвращать нарушения на этих месторождениях.
Золото может подорожать вторую неделю подряд
Согласно пресс-релизу, плановые проверки на таких объектах будут проводиться один раз в три года, а не в четыре года, как было ранее. В случае нарушений Росприроднадзор усилит контроль за таким месторождением и может повысить категорию риска до высокого и чрезвычайно высокого.
Обновленное положение о федеральном геологическом контроле — часть комплексной и последовательной работы государства по сохранению природного наследия России. С 2022 года усилена ответственность недропользователей за ликвидацию нанесённого вреда окружающей среде, а в 2023 году приняты изменения в закон "О недрах", согласно которым пользование недрами возможно только при условии выполнения мероприятий по охране животного и растительного мира.