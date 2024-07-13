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Постпред РФ при ОДКБ сообщил о финансировании террористов в Афганистане
Постпред РФ при ОДКБ сообщил о финансировании террористов в Афганистане - 13.07.2024, ПРАЙМ
Постпред РФ при ОДКБ сообщил о финансировании террористов в Афганистане
Запад сохраняет каналы влияния в Афганистане, где целенаправленно финансируются террористические группы. Российская Федерация в ответ ведет диалог с властями... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T09:08+0300
2024-07-13T09:08+0300
2024-07-13T09:09+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Запад сохраняет каналы влияния в Афганистане, где целенаправленно финансируются террористические группы. Российская Федерация в ответ ведет диалог с властями страны. Об этом сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. "Заявлять о том, что западники полностью оттуда ушли, нельзя, - заявил постпред. - Улетающие самолеты, за которые хватались остававшиеся в аэропорту люди, создали неприятную картинку, которую на Западе хотели побыстрее забыть. Но, образно говоря, не все самолеты улетели и не все агенты разъехались. Поэтому, естественно, каналы влияния остались, они задействуются".По словам Васильева, в Афганистане действуют группы террористической направленности, которые получают финансирование. "Оно (финансирование - прим. ред.) осуществляется целенаправленно и вполне с конкретными целями. Мы это не только видим, но и предпринимаем ответные меры, в том числе через диалог с действующими властями в Афганистане", - сообщил постпред. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10:00.
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терроризм, финансирование
Политика, терроризм, финансирование
Постпред РФ при ОДКБ сообщил о финансировании террористов в Афганистане
Постпред РФ при ОДКБ: Запад сохраняет влияние в Афганистане
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Запад сохраняет каналы влияния в Афганистане, где целенаправленно финансируются террористические группы. Российская Федерация в ответ ведет диалог с властями страны. Об этом сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
"Заявлять о том, что западники полностью оттуда ушли, нельзя, - заявил постпред. - Улетающие самолеты, за которые хватались остававшиеся в аэропорту люди, создали неприятную картинку, которую на Западе хотели побыстрее забыть. Но, образно говоря, не все самолеты улетели и не все агенты разъехались. Поэтому, естественно, каналы влияния остались, они задействуются".
По словам Васильева, в Афганистане действуют группы террористической направленности, которые получают финансирование.
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"Оно (финансирование - прим. ред.) осуществляется целенаправленно и вполне с конкретными целями. Мы это не только видим, но и предпринимаем ответные меры, в том числе через диалог с действующими властями в Афганистане", - сообщил постпред.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10:00.