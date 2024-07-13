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Экс-акционер банка "Финансы и кредит" оценил решение Киева о заочном аресте

Экс-акционер банка "Финансы и кредит" оценил решение Киева о заочном аресте - 13.07.2024, ПРАЙМ

Экс-акционер банка "Финансы и кредит" оценил решение Киева о заочном аресте

Экс-акционер банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго, который был заочно арестован на Украине за предоставление неправомерной выгоды председателю и судьям... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T15:33+0300

2024-07-13T15:33+0300

2024-07-13T15:33+0300

украина

взятка

уголовное дело

банк

акционер

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Экс-акционер банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго, который был заочно арестован на Украине за предоставление неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда, заявил после допроса во Франции, что украинская прокуратура придерживается двойных стандартов в ходе расследования против него. В интервью украинскому телеканалу Espreso Жеваго сказал, что 10 июля Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о его заочном аресте, так как он якобы скрывается от следователя. Бывший акционер отметил, что в пятницу, 12 июля, он провел с приехавшими во Францию следователями 11 часов, а его допрос проходил непосредственно при участии органов юстиции Франции. "У меня возник вопрос к ним. Если прокуроры и следователи сначала сообщают, что не могут меня найти, а на следующий день уже проводят допрос меня во Франции, разве это не двойные стандарты?" — заключил он. Высший антикоррупционный суд Украины 10 июля заочно арестовал Жеваго, подозреваемого по делу о предложении взятки судьям Верховного суда и ныне бывшему его председателю Всеволоду Князеву, сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП). Как сообщали в САП 16 мая 2023 года, бывшему председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву предъявлены обвинение в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Позже издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев.

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украина, взятка, уголовное дело, банк, акционер