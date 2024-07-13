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Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области
Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области - 13.07.2024, ПРАЙМ
Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области
В Цимлянском районе Ростовской области около 4.00 мск в результате атаки украинского беспилотника возник пожар на нефтебазе. По предварительным данным, погибших | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T06:22+0300
2024-07-13T06:22+0300
2024-07-13T06:22+0300
происшествия
ростовская область
нефтебаза
пожар
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Цимлянском районе Ростовской области около 4.00 мск в результате атаки украинского беспилотника возник пожар на нефтебазе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. В частности, в сообщении главы региона указывается: "Около 4.00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет". Вместе с тем Голубев отметил, что пожару присвоен третий ранг", на месте возгорания работают 49 человек и 14 единиц техники.
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ростовская область, нефтебаза, пожар
Происшествия, Ростовская область, нефтебаза, пожар
Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области
Губернатор: в Ростовской области из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Цимлянском районе Ростовской области около 4.00 мск в результате атаки украинского беспилотника возник пожар на нефтебазе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
В частности, в сообщении главы региона указывается: "Около 4.00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет".
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Вместе с тем Голубев отметил, что пожару присвоен третий ранг", на месте возгорания работают 49 человек и 14 единиц техники.