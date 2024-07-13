https://1prime.ru/20240713/bpla-850072022.html

Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области

Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области - 13.07.2024, ПРАЙМ

Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области

В Цимлянском районе Ростовской области около 4.00 мск в результате атаки украинского беспилотника возник пожар на нефтебазе. По предварительным данным, погибших | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T06:22+0300

2024-07-13T06:22+0300

2024-07-13T06:22+0300

происшествия

ростовская область

нефтебаза

пожар

https://cdnn.1prime.ru/img/83725/41/837254117_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_d0b1f777ea06c2b56f37c3e05fdd7fe0.jpg

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Цимлянском районе Ростовской области около 4.00 мск в результате атаки украинского беспилотника возник пожар на нефтебазе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. В частности, в сообщении главы региона указывается: "Около 4.00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет". Вместе с тем Голубев отметил, что пожару присвоен третий ранг", на месте возгорания работают 49 человек и 14 единиц техники.

https://1prime.ru/20240709/lukoyl-849961857.html

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростовская область, нефтебаза, пожар