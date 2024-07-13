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Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией
Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией - 13.07.2024, ПРАЙМ
Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией
В вооруженных силах ФРГ составили "Оперативный план Германия" на случай войны с Российской Федерацией. Об этом сообщил в статье для Spiegel обозреватель Расмус... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T11:19+0300
2024-07-13T11:21+0300
вооружения
германия
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. В вооруженных силах ФРГ составили "Оперативный план Германия" на случай войны с Российской Федерацией. Об этом сообщил в статье для Spiegel обозреватель Расмус Бухштайнер."Если произойдет эскалация на восточном фланге НАТО, сотни тысяч солдат придется передислоцировать, - пишет Бухштайнер. - В секретном документе бундесвера прорабатывается план действий в случае подобного развития событий".Вместе с тем обозреватель отметил, что бундесвер отвел ключевую роль автомагистрали А2, которая тянется от Оберхаузена на западе страны до берлинской кольцевой дороги.Предусматривается, что в случае эскалации из Нидерландов, Бельгии и немецких западных регионов будут переброшены порядка 800 тыс. солдат и 200 тысяч единиц техники. Переброска войск, как пишет Бухштайнер, может занять три-шесть месяцев, при этом длина колонны может достигнуть 13 тыс. километров."У конвоев должна быть возможность останавливаться каждые 300-500 километров. Также нужны альтернативные маршруты, если не будет возможности пользоваться основными", — говорится в статье.
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германия, план, россия
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, план, РОССИЯ
11:19 13.07.2024 (обновлено: 11:21 13.07.2024)
 
Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией

Spiegel: бундесвер разработал секретный план на случай войны с Россией

© flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. PiedraАмериканский военный во время учений в Германии
Американский военный во время учений в Германии - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. В вооруженных силах ФРГ составили "Оперативный план Германия" на случай войны с Российской Федерацией. Об этом сообщил в статье для Spiegel обозреватель Расмус Бухштайнер.
"Если произойдет эскалация на восточном фланге НАТО, сотни тысяч солдат придется передислоцировать, - пишет Бухштайнер. - В секретном документе бундесвера прорабатывается план действий в случае подобного развития событий".
Вместе с тем обозреватель отметил, что бундесвер отвел ключевую роль автомагистрали А2, которая тянется от Оберхаузена на западе страны до берлинской кольцевой дороги.
Предусматривается, что в случае эскалации из Нидерландов, Бельгии и немецких западных регионов будут переброшены порядка 800 тыс. солдат и 200 тысяч единиц техники. Переброска войск, как пишет Бухштайнер, может занять три-шесть месяцев, при этом длина колонны может достигнуть 13 тыс. километров.
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"У конвоев должна быть возможность останавливаться каждые 300-500 километров. Также нужны альтернативные маршруты, если не будет возможности пользоваться основными", — говорится в статье.
 
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