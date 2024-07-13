https://1prime.ru/20240713/bundesver-850075608.html

Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией

Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией - 13.07.2024, ПРАЙМ

Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией

В вооруженных силах ФРГ составили "Оперативный план Германия" на случай войны с Российской Федерацией. Об этом сообщил в статье для Spiegel обозреватель Расмус... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T11:19+0300

2024-07-13T11:19+0300

2024-07-13T11:21+0300

вооружения

германия

план

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82685/29/826852959_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_b9747302f76c85425bc973504a1a88b9.jpg

МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. В вооруженных силах ФРГ составили "Оперативный план Германия" на случай войны с Российской Федерацией. Об этом сообщил в статье для Spiegel обозреватель Расмус Бухштайнер."Если произойдет эскалация на восточном фланге НАТО, сотни тысяч солдат придется передислоцировать, - пишет Бухштайнер. - В секретном документе бундесвера прорабатывается план действий в случае подобного развития событий".Вместе с тем обозреватель отметил, что бундесвер отвел ключевую роль автомагистрали А2, которая тянется от Оберхаузена на западе страны до берлинской кольцевой дороги.Предусматривается, что в случае эскалации из Нидерландов, Бельгии и немецких западных регионов будут переброшены порядка 800 тыс. солдат и 200 тысяч единиц техники. Переброска войск, как пишет Бухштайнер, может занять три-шесть месяцев, при этом длина колонны может достигнуть 13 тыс. километров."У конвоев должна быть возможность останавливаться каждые 300-500 километров. Также нужны альтернативные маршруты, если не будет возможности пользоваться основными", — говорится в статье.

https://1prime.ru/20240713/sholts-850074251.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, план, россия