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Путин подписал закон о продлении срока внесения проекта бюджета РФ

Путин подписал закон о продлении срока внесения проекта бюджета РФ - 13.07.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о продлении срока внесения проекта бюджета РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 октября предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. Закон... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T15:24+0300

2024-07-13T15:24+0300

2024-07-13T15:24+0300

россия

владимир путин

закон

бюджет

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 октября предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. Закон также предусматривает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно положениям закона, в 2024 году предельный срок внесения правительством РФ в Госдуму проекта трехлетнего бюджета переносится с 15 сентября на 1 октября. Перенос вызван вносимыми в Налоговый кодекс РФ изменениями в целях совершенствования налоговой системы. В связи с увеличением с трех до десяти лет срока софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений россиян. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений бюджету РФ могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Закон также предусматривает направление в бюджет РФ дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Кроме того, все поступления по туристическому налогу, который планируют ввести с 2025 года, будут зачисляться в местные бюджеты. Поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака будут распределяться между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Аналогичная норма распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды. Муниципальным образованиям с 2025 года предоставлено право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2025 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон, бюджет