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В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем - 13.07.2024, ПРАЙМ
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В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем - 13.07.2024, ПРАЙМ
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем
Правительство РФ выпустило постановление о проведении эксперимента по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы. Документ размещен... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T22:38+0300
2024-07-13T22:39+0300
экономика
россия
чиновники
ипотека
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выпустило постановление о проведении эксперимента по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. ﻿﻿"Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — сказано в постановлении. Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года. Постановление вступит в силу 15 июля.
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россия, чиновники, ипотека
Экономика, РОССИЯ, чиновники, ипотека
22:38 13.07.2024 (обновлено: 22:39 13.07.2024)
 
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем

В РФ с 15 июля начнется эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выпустило постановление о проведении эксперимента по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
﻿﻿"Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — сказано в постановлении.
Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года.
Постановление вступит в силу 15 июля.
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