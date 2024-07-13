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В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем

В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем - 13.07.2024, ПРАЙМ

В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем

Правительство РФ выпустило постановление о проведении эксперимента по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы. Документ размещен... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T22:38+0300

2024-07-13T22:38+0300

2024-07-13T22:39+0300

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выпустило постановление о проведении эксперимента по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. ﻿﻿"Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — сказано в постановлении. Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года. Постановление вступит в силу 15 июля.

https://1prime.ru/20240710/zhile-849995975.html

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россия, чиновники, ипотека