https://1prime.ru/20240713/chinovniki-850082269.html
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем - 13.07.2024, ПРАЙМ
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем
Правительство РФ выпустило постановление о проведении эксперимента по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы. Документ размещен... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T22:38+0300
2024-07-13T22:38+0300
2024-07-13T22:39+0300
экономика
россия
чиновники
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выпустило постановление о проведении эксперимента по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — сказано в постановлении. Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года. Постановление вступит в силу 15 июля.
https://1prime.ru/20240710/zhile-849995975.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чиновники, ипотека
Экономика, РОССИЯ, чиновники, ипотека
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем
В РФ с 15 июля начнется эксперимент по обеспечению чиновников ипотечным жильем
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выпустило постановление о проведении эксперимента по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — сказано в постановлении.
Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года.
Постановление вступит в силу 15 июля.
Новая ипотека не подстегнет покупать жилье, считают эксперты