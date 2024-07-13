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В Швеции объяснили, почему закрыли дело о подрыве "Северных потоков" - 13.07.2024, ПРАЙМ
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В Швеции объяснили, почему закрыли дело о подрыве "Северных потоков"
В Швеции объяснили, почему закрыли дело о подрыве "Северных потоков" - 13.07.2024, ПРАЙМ
В Швеции объяснили, почему закрыли дело о подрыве "Северных потоков"
Следственные органы в Швеции не установили, кому могут предъявить обвинения по факту подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", и закрыли... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T17:21+0300
2024-07-13T17:22+0300
происшествия
швеция
северный поток-2
подрыв "северных потоков"
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Следственные органы в Швеции не установили, кому могут предъявить обвинения по факту подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", и закрыли дело. Об этом сообщил в интервью журналу Time премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Прокурор Швеции Матс Юнгквист сообщил в феврале о прекращении расследования по делу о фактах взрывов на "Северных потоках". Данное решение он объяснил тем, что расследование не входит в юрисдикцию страны и добавил, что им займется ФРГ. "Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал Кристерссон. Вместе с тем, он не стал озвучить какие-либо конкретные результаты расследования. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков ранее заявлял, что прекращение прокуратурой Швеции предварительного расследования по делу о взрывах на "Северных потоках" являлось вполне ожидаемым, ведь его целью изначально было скрыть реальные обстоятельства и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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швеция, северный поток-2, подрыв "северных потоков"
Происшествия, ШВЕЦИЯ, Северный поток-2, подрыв "Северных потоков"
17:21 13.07.2024 (обновлено: 17:22 13.07.2024)
 
В Швеции объяснили, почему закрыли дело о подрыве "Северных потоков"

Кристерссон: Швеция не установила обвиняемых в ЧП на "Севпотоках" и закрыла дело

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Следственные органы в Швеции не установили, кому могут предъявить обвинения по факту подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", и закрыли дело. Об этом сообщил в интервью журналу Time премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист сообщил в феврале о прекращении расследования по делу о фактах взрывов на "Северных потоках". Данное решение он объяснил тем, что расследование не входит в юрисдикцию страны и добавил, что им займется ФРГ.
"Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал Кристерссон.
Вместе с тем, он не стал озвучить какие-либо конкретные результаты расследования.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков ранее заявлял, что прекращение прокуратурой Швеции предварительного расследования по делу о взрывах на "Северных потоках" являлось вполне ожидаемым, ведь его целью изначально было скрыть реальные обстоятельства и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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ПроисшествияШВЕЦИЯСеверный поток-2подрыв "Северных потоков"
 
 
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