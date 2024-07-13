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В Швеции объяснили, почему закрыли дело о подрыве "Северных потоков"

В Швеции объяснили, почему закрыли дело о подрыве "Северных потоков" - 13.07.2024, ПРАЙМ

В Швеции объяснили, почему закрыли дело о подрыве "Северных потоков"

Следственные органы в Швеции не установили, кому могут предъявить обвинения по факту подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", и закрыли... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T17:21+0300

2024-07-13T17:21+0300

2024-07-13T17:22+0300

происшествия

швеция

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Следственные органы в Швеции не установили, кому могут предъявить обвинения по факту подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", и закрыли дело. Об этом сообщил в интервью журналу Time премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Прокурор Швеции Матс Юнгквист сообщил в феврале о прекращении расследования по делу о фактах взрывов на "Северных потоках". Данное решение он объяснил тем, что расследование не входит в юрисдикцию страны и добавил, что им займется ФРГ. "Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал Кристерссон. Вместе с тем, он не стал озвучить какие-либо конкретные результаты расследования. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков ранее заявлял, что прекращение прокуратурой Швеции предварительного расследования по делу о взрывах на "Северных потоках" являлось вполне ожидаемым, ведь его целью изначально было скрыть реальные обстоятельства и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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швеция, северный поток-2, подрыв "северных потоков"