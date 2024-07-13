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Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли
Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли - 13.07.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли
Россия по итогам 2023 года вошла в десятку стран по размеру торгового профицита, больше всех он у Китая, а самый крупный торговый дефицит в США, следует из... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T09:14+0300
2024-07-13T09:14+0300
2024-07-13T09:14+0300
экономика
россия
торговый профицит
всемирный банк
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года вошла в десятку стран по размеру торгового профицита, больше всех он у Китая, а самый крупный торговый дефицит в США, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Страны в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов. Больше всех на торговле смог заработать Китай, получивший торговый профицит в 594 миллиарда долларов. Далее идут Германия, чей торговый профицит составил 245,3 миллиарда долларов, и Ирландия с чистыми доходами от торговли в 178 миллиардов. В пятерку лидеров также входят Сингапур (155 миллиардов долларов) и Швейцария (131 миллиард). Шестое место заняла Саудовская Аравия (127 миллиардов долларов). Россия по итогам прошлого года стала седьмой по размеру торгового профицита, получив доход от торговли в 121 миллиард долларов. В десятку также входят Нидерланды (97 миллиардов), Австралия (83 миллиарда) и Бразилия (81 миллиард). При этом всего в мире было 43 страны с торговым профицитом в 2,5 триллиона долларов. В то же время количество стран с торговым дефицитом в прошлом году достигло 72, при этом совокупно они ушли в минус на 2,3 триллиона долларов. Абсолютным лидером здесь были США, которые ввезли из других стран товаров на 1,1 триллиона долларов больше, чем продали им. Ближайшим "конкурентом" Штатов по этому показателю в прошлом году была Индия, при этом ее торговый дефицит более чем вчетверо меньше - "лишь" 245 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая ушла в минус на 232 миллиарда долларов. В пятерку также входят Франция (88 миллиардов) и Турция (87 миллиардов).
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россия, торговый профицит, всемирный банк
Экономика, РОССИЯ, торговый профицит, Всемирный банк
Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли
WB: РФ по итогам 2023 года вошла в десятку стран по размеру торгового профицита
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года вошла в десятку стран по размеру торгового профицита, больше всех он у Китая, а самый крупный торговый дефицит в США, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Страны в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов.
Больше всех на торговле смог заработать Китай, получивший торговый профицит в 594 миллиарда долларов. Далее идут Германия, чей торговый профицит составил 245,3 миллиарда долларов, и Ирландия с чистыми доходами от торговли в 178 миллиардов. В пятерку лидеров также входят Сингапур (155 миллиардов долларов) и Швейцария (131 миллиард). Шестое место заняла Саудовская Аравия (127 миллиардов долларов).
Россия по итогам прошлого года стала седьмой по размеру торгового профицита, получив доход от торговли в 121 миллиард долларов. В десятку также входят Нидерланды (97 миллиардов), Австралия (83 миллиарда) и Бразилия (81 миллиард). При этом всего в мире было 43 страны с торговым профицитом в 2,5 триллиона долларов.
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В то же время количество стран с торговым дефицитом в прошлом году достигло 72, при этом совокупно они ушли в минус на 2,3 триллиона долларов. Абсолютным лидером здесь были США, которые ввезли из других стран товаров на 1,1 триллиона долларов больше, чем продали им.
Ближайшим "конкурентом" Штатов по этому показателю в прошлом году была Индия, при этом ее торговый дефицит более чем вчетверо меньше - "лишь" 245 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая ушла в минус на 232 миллиарда долларов. В пятерку также входят Франция (88 миллиардов) и Турция (87 миллиардов).