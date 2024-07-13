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Украинский конфликт закончится нескоро, считает Эрдоган
Украинский конфликт закончится нескоро, считает Эрдоган - 13.07.2024, ПРАЙМ
Украинский конфликт закончится нескоро, считает Эрдоган
Украинский конфликт завершится нескоро, заявил в субботу на выступлении в Университете национальной обороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T18:18+0300
2024-07-13T18:18+0300
2024-07-13T18:18+0300
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СТАМБУЛ, 13 июл - ПРАЙМ. Украинский конфликт завершится нескоро, заявил в субботу на выступлении в Университете национальной обороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также пообещал продолжить прилагать усилия, чтобы остановить его. "С сожалением признаю, что пока не наблюдается сильного желания завершить конфликт в ближайшее время... Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только торговцам войной и вредит обоим нашим соседям", — сказал он. В ходе саммита НАТО Анкара подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине в выразила готовность продолжить стамбульский процесс, заявлял в пятницу Эрдоган. Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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турция, украина, реджеп тайип эрдоган
Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Реджеп Тайип Эрдоган
Украинский конфликт закончится нескоро, считает Эрдоган
Эрдоган считает, что конфликт на Украине завершится нескоро
СТАМБУЛ, 13 июл - ПРАЙМ. Украинский конфликт завершится нескоро, заявил в субботу на выступлении в Университете национальной обороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также пообещал продолжить прилагать усилия, чтобы остановить его.
"С сожалением признаю, что пока не наблюдается сильного желания завершить конфликт в ближайшее время... Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только торговцам войной и вредит обоим нашим соседям", — сказал он.
В ходе саммита НАТО Анкара подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине в выразила готовность продолжить стамбульский процесс, заявлял в пятницу Эрдоган.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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