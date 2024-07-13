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Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая

Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая - 13.07.2024, ПРАЙМ

Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая

Пекин и Москва всегда поддерживали Тегеран в тяжелые для страны времена, Иран ценит это, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан. | 13.07.2024, ПРАЙМ

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2024-07-13T00:00+0300

политика

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ТЕГЕРАН, 12 июл – ПРАЙМ. Пекин и Москва всегда поддерживали Тегеран в тяжелые для страны времена, Иран ценит это, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко дорожим этой дружбой", — приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру". 8 июля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом, который недавно был избран на пост президента Ирана. В ходе беседы Владимир Путин поздравил своего коллегу с победой на выборах. Как сообщило агентство ISNA, в ходе разговора Масуд Пезешкиан заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдёт в октябре в Казани.7 июля глава иранского избиркома Мохсен Эслами сообщил о победе Масуда Пезешкиана, политика-реформатора, во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. Пезешкиан набрал 16 384 403 голоса, в то время как его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, в общей сложности было подсчитано 30 573 931 голос избирателей. Явка составила 49,8%.

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иран, россия, китай