https://1prime.ru/20240713/iran-850072165.html

Президент Ирана сделал программное заявление о внешней политике страны

Президент Ирана сделал программное заявление о внешней политике страны - 13.07.2024, ПРАЙМ

Президент Ирана сделал программное заявление о внешней политике страны

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в своей программе, что его правительство создаст баланс во взаимоотношениях со всеми странами. Об этом пишет... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T06:27+0300

2024-07-13T06:27+0300

2024-07-13T06:36+0300

политика

иран

международные отношения

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в своей программе, что его правительство создаст баланс во взаимоотношениях со всеми странами. Об этом пишет издание Tehran times в материале под заголовком "Мое послание новому миру"."Моя администрация будет проводить политику, основанную на благоприятных возможностях, создавая баланс в отношениях со всеми странами в соответствии с нашими национальными интересами, экономическим развитием и требованиями регионального и глобального мира и безопасности", - цитирует издание главу государства. О победе Масуда Пезешкиана во втором туре внеочередных выборов президента Ирана было объявлено 7 июля. За него проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент реформатора Пезешкиана - представитель консервативного блока Сиид Джалили - набрал 13 538 179 голосов. Как сообщил глава иранского избиркома Мохсен Эслами, всего было подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

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иран, международные отношения