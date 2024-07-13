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Президент Ирана сделал программное заявление о внешней политике страны
Президент Ирана сделал программное заявление о внешней политике страны - 13.07.2024, ПРАЙМ
Президент Ирана сделал программное заявление о внешней политике страны
Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в своей программе, что его правительство создаст баланс во взаимоотношениях со всеми странами. Об этом пишет... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T06:27+0300
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2024-07-13T06:36+0300
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в своей программе, что его правительство создаст баланс во взаимоотношениях со всеми странами. Об этом пишет издание Tehran times в материале под заголовком "Мое послание новому миру"."Моя администрация будет проводить политику, основанную на благоприятных возможностях, создавая баланс в отношениях со всеми странами в соответствии с нашими национальными интересами, экономическим развитием и требованиями регионального и глобального мира и безопасности", - цитирует издание главу государства. О победе Масуда Пезешкиана во втором туре внеочередных выборов президента Ирана было объявлено 7 июля. За него проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент реформатора Пезешкиана - представитель консервативного блока Сиид Джалили - набрал 13 538 179 голосов. Как сообщил глава иранского избиркома Мохсен Эслами, всего было подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
https://1prime.ru/20240711/putin-850027180.html
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иран, международные отношения
Политика, ИРАН, международные отношения
Президент Ирана сделал программное заявление о внешней политике страны
Новый президент Ирана пообещал создать баланс в отношениях со всеми странами
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в своей программе, что его правительство создаст баланс во взаимоотношениях со всеми странами. Об этом пишет издание Tehran times в материале под заголовком "Мое послание новому миру".
"Моя администрация будет проводить политику, основанную на благоприятных возможностях, создавая баланс в отношениях со всеми странами в соответствии с нашими национальными интересами, экономическим развитием и требованиями регионального и глобального мира и безопасности", - цитирует издание главу государства.
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О победе Масуда Пезешкиана во втором туре внеочередных выборов президента Ирана было объявлено 7 июля. За него проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент реформатора Пезешкиана - представитель консервативного блока Сиид Джалили - набрал 13 538 179 голосов. Как сообщил глава иранского избиркома Мохсен Эслами, всего было подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.