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Работодатели прогнулись под пенсионеров. Но что-то пошло не так

Работодатели прогнулись под пенсионеров. Но что-то пошло не так - 13.07.2024, ПРАЙМ

Работодатели прогнулись под пенсионеров. Но что-то пошло не так

Состояние дел на рынке труда кардинально изменилось буквально за несколько лет. Никаких "очередей за забором" больше нет. Напротив, работодатели наперебой... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T04:04+0300

2024-07-13T04:04+0300

2024-07-13T04:04+0300

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эксклюзив

рынок труда

рынок труда в россии

работающие пенсионеры

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Состояние дел на рынке труда кардинально изменилось буквально за несколько лет. Никаких "очередей за забором" больше нет. Напротив, работодатели наперебой кричат о дефиците кадров. Зарплаты растут – правда, не во всех секторах. На этом фоне все чаще обсуждают идею привлечения пенсионеров: многие из них вполне опытны, лояльны фирме и готовы работать. Но не все так однозначно.Демографический провалПо оценке аналитиков АКРА и консалтинговой компании Strategy Partners, до 2028 года из-за повышения пенсионного возраста число занятых может вырасти на 1 миллион человек. Это около 1,5% всей рабочей силы.При этом численность наиболее востребованной на рынке труда категории – 30-39 лет сократится на 7,2 миллиона человек, до 15,2 миллиона. Причина – демографический провал 90-х, последствия которого догоняют нас сейчас. В этих условиях ориентироваться только на зрелых сотрудников у компаний не получится – придется активно привлекать пожилых людей, считают авторы доклада.В предыдущие десятилетия участие этой возрастной категории в экономике было низким – люди уходили на пенсию, а те, кто потерял работу за несколько лет до нее, сталкивались с проблемами в новом поиске. Никто не хотел брать "возрастных", упирая на техническую отсталость, неготовность учиться новому и проблемы со здоровьем.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо в 2020-х все стало меняться. Во-первых, начала действовать пенсионная реформа, откладывающая выход на заслуженный отдых. Во-вторых, сформировалась категория работников, обладающих актуальным опытом. Ничему "новому" их учить не нужно, они сами могут научить молодежь. И в-третьих, сокращается число самых молодых работников – до 35 лет. К демографическому старению тут прибавилась миграция. По разным оценкам, за рубеж уехало от одного до полутора миллионов работников. Кто-то вернулся, кто-то остается на удаленке, кто-то попал под мобилизацию. Оставшиеся включаются в "зарплатные гонки", требуя высокий доход даже без опыта.Когда возраст - преимуществоНа этом фоне работодатели отказываются от всех форм явной и неявной дискриминации – по половому или возрастному признаку. И все чаще переключаются на пожилых людей. Сотрудники 50 - 60 лет - это представители поколения с сильной инженерной, экономической и технической школой, получившие образование в поздние 80-е годы и строившие карьеру в девяностых-двухтысячных."Их знания могут быть востребованы в технологической индустрии в широком спектре профессий - от системных администраторов до программистов, а также в сфере бухгалтерского и кадрового учета. С ускоренным переходом на российские программные продукты вырос спрос на сотрудников с опытом работы в информационной системе 1С, которой как раз хорошо владеют представители этой возрастной группы. Вдобавок людей старшего поколения отличают высокая дисциплина и трудолюбие, что добавляет ценности таких сотрудников для работодателей", - рассуждает Юлия Черноуцян, генеральный директор ИТ-компании MightyCall.Развитая цифровая грамотность дополнительно размывает возрастные границы. Люди 50-60 лет сегодня могут быть востребованы в тех же сферах, что и более молодые сотрудники, за исключением профессий с определенными физическими требованиями.По мнению гендиректора КРОС Екатерины Мовсесян, успешное сочетание сотрудников разных возрастов особенно актуально в здравоохранении, образовании и производстве. Опыт старших специалистов в этих сферах помогает молодым сотрудникам избегать распространенных ошибок и способствует более быстрому достижению целей компании.Например, в коммуникациях старшие сотрудники могут выступать экспертами или наставниками для молодого поколения. У них есть накопленный опыт и глубокое погружение в узкие темы, это позволяет им формировать преемственность в части стандартов работы.Заинтересованные работодатели проявляют гибкий подход. "Молодежь в мягкой форме делится со старшими сотрудниками новыми инструментами работы, с ними ведут коммуникацию в отдельном чате, а материалы предоставляют в понятном для них формате, например, аудиоподкастов. Темами могут быть как профессиональные новшества, так и полезная информация о сохранении активного образа жизни как можно дольше", - говорит Мовсесян.Игра на короткие дистанцииНо если бы все было так хорошо, людям не понадобилась бы пенсия. Многие выходят на заслуженный отдых не потому, что перестали быть востребованы на рынке труда. Этому способствуют физиологические причины. Качество работы с возрастом у многих ухудшается, и есть сферы, где это особенно критично. Люди стареют, чаще болеют, теряют силы.Прежде всего это, конечно, касается занятости, связанной с физическим трудом. Строители, грузчики, курьеры, вообще любые вакансии, где нужно носить тяжести и долго находиться на улице в любую погоду отпадают первыми."Поэтому как краткосрочную меру для снижения существующего кадрового дефицита можно только приветствовать привлечение пенсионеров на рынок труда. Но как долгосрочный метод – это, безусловно, порочное решение", - считает экономист Саид Гафуров.По его мнению, проблема кроется не в изобилии вакансий и дефиците кадров, а в низкой производительности труда. И тут важен баланс. Привлекать пенсионеров можно и нужно, но при этом необходимо создать систему передачи их опыта и знаний. На базе предприятий, используя эту систему, следует проводить профессиональное переобучение, чтобы повышать производительность труда у всех рабочих, начиная с самых молодых и заканчивая профессионалами 2-го, 3-го, 4-го разряда, постепенно доводя их уровень до 5-го и 6-го разрядов.Вместе к росту экономики. И никакого эйджизмаТаким образом, ресурс пенсионеров в условиях трансформации экономики – это спасительная соломинка. Президент Владимир Путин поручил сделать экономику страны платформенной, что автоматический приведет к высокой автоматизации и качественному улучшению алгоритмов управления. И как следствие, к повышению производительности, но до этого еще предстоит тернистый путь, рассуждает руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза "Новый Труд" Алексей Неживой."Ресурс пенсионеров, безусловно, кратковременный, но крайне необходимый на этом пути. Радует, что государство это осознало, теперь ждем осознания от бизнеса. Пока происходит цифровая трансформация, опыт и навыки пенсионеров будут очень востребованы", - говорит он.Позиция государства ясна. Принято решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам – чтобы они работали, а не уходили в серую зону или увольнялись. Нынешние темпы роста зарплат обгоняют повышение пенсий, что тоже становится для многих стимулом продолжать деятельность.Со стороны бизнеса важно обеспечить максимальный баланс интересов и защиту прав этой категории работников. Нужно организовывать обучающие курсы, повышение квалификации, удобные рабочие места, адаптировать условия труда. Если работодатели идут навстречу и отказываются от эйджизма, получается симбиоз, выгодный и для граждан, и для бизнеса.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

эксклюзив, рынок труда, рынок труда в россии, работающие пенсионеры