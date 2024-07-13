https://1prime.ru/20240713/krushenie-850082136.html

На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков

На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков - 13.07.2024, ПРАЙМ

На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков

При проведении поисковых работ на месте крушения лайнера SSJ-100 в Подмосковье были найдены фрагменты тел членов экипажа. Об этом сообщил в субботу агентству... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T22:31+0300

2024-07-13T22:31+0300

2024-07-13T22:32+0300

происшествия

катастрофа ssj-100

авиакатастрофа

подмосковье

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. При проведении поисковых работ на месте крушения лайнера SSJ-100 в Подмосковье были найдены фрагменты тел членов экипажа. Об этом сообщил в субботу агентству РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что тела трех членов экипажа найдены не были и идет поиск фрагментов тел. Поисковые работы на месте крушения Подмосковье могут продлиться еще два дня. "По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков", — заявил собеседник агентства. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение авиалайнер, на борту которого находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", но упал в районе деревни Апраксино. Бортовые самописцы самолета были найдены и отправлены на расшифровку.

https://1prime.ru/20240712/krushenie-850070032.html

подмосковье

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катастрофа ssj-100, авиакатастрофа, подмосковье