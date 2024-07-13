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На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков - 13.07.2024, ПРАЙМ
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На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков
На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков - 13.07.2024, ПРАЙМ
На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков
При проведении поисковых работ на месте крушения лайнера SSJ-100 в Подмосковье были найдены фрагменты тел членов экипажа. Об этом сообщил в субботу агентству... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T22:31+0300
2024-07-13T22:32+0300
происшествия
катастрофа ssj-100
авиакатастрофа
подмосковье
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. При проведении поисковых работ на месте крушения лайнера SSJ-100 в Подмосковье были найдены фрагменты тел членов экипажа. Об этом сообщил в субботу агентству РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что тела трех членов экипажа найдены не были и идет поиск фрагментов тел. Поисковые работы на месте крушения Подмосковье могут продлиться еще два дня. "По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков", — заявил собеседник агентства. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение авиалайнер, на борту которого находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", но упал в районе деревни Апраксино. Бортовые самописцы самолета были найдены и отправлены на расшифровку.
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катастрофа ssj-100, авиакатастрофа, подмосковье
Происшествия, Катастрофа SSJ-100, авиакатастрофа, ПОДМОСКОВЬЕ
22:31 13.07.2024 (обновлено: 22:32 13.07.2024)
 
На месте крушения SSJ-100 обнаружили фрагменты тел летчиков

РИА Новости: на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье нашли фрагменты тел экипажа

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье
Самолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. При проведении поисковых работ на месте крушения лайнера SSJ-100 в Подмосковье были найдены фрагменты тел членов экипажа. Об этом сообщил в субботу агентству РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что тела трех членов экипажа найдены не были и идет поиск фрагментов тел. Поисковые работы на месте крушения Подмосковье могут продлиться еще два дня.
"По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков", — заявил собеседник агентства.
В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение авиалайнер, на борту которого находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", но упал в районе деревни Апраксино. Бортовые самописцы самолета были найдены и отправлены на расшифровку.
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ПроисшествияКатастрофа SSJ-100авиакатастрофаПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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