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"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предлагала ему незаконную сделку
"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предлагала ему незаконную сделку - 13.07.2024, ПРАЙМ
"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предлагала ему незаконную сделку
Еврокомиссия выдвигала американскому бизнесмену Илону Маску предложение о введении тайной цензуры в социальной сети Х, пообещав взамен не применять к ней... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T21:22+0300
2024-07-13T21:22+0300
2024-07-13T21:22+0300
экономика
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия выдвигала американскому бизнесмену Илону Маску предложение о введении тайной цензуры в социальной сети Х, пообещав взамен не применять к ней штрафы. Об этом предприниматель рассказал в своем аккаунте."Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если мы тихо, никому не сказав, будем цензурировать посты, они не станут нас штрафовать", — сообщил он.Маск также рассказал, что иные платформы якобы пошли на данную сделку, а соцсеть X отказалась.Накануне ЕК уведомила соцсеть X о своих предварительных выводах, по которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. Соцсети поставили условие, что если она не устранит нарушения, ей грозят штрафы в размере до шести процентов от общего мирового годового оборота.Закон о цифровых услугах (DSA) действует в ЕС с августа 2023 года. Согласно ему, цифровые платформы должны бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафакта, а также с распространением детской порнографии и дезинформации. Платформам следует объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.ЕК регулярно предъявляет крупным онлайн-платформам (X, TikTok, Meta*) претензии и требует устранения нарушений DSA, а также грозит крупными штрафами и прекращением деятельности компаний на территории ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ес, илон маск, цензура, соцсеть x, ек
Экономика, ЕС, Илон Маск, Цензура, соцсеть X, ЕК
"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предлагала ему незаконную сделку
Маск: ЕК предлагала Х незаконную сделку в обмен на отказ штрафовать соцсеть
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ.
Еврокомиссия выдвигала американскому бизнесмену Илону Маску предложение о введении тайной цензуры в социальной сети Х, пообещав взамен не применять к ней штрафы. Об этом предприниматель рассказал в своем аккаунте
.
"Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если мы тихо, никому не сказав, будем цензурировать посты, они не станут нас штрафовать", — сообщил он.
Маск также рассказал, что иные платформы якобы пошли на данную сделку, а соцсеть X отказалась.
Накануне ЕК уведомила соцсеть X о своих предварительных выводах, по которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. Соцсети поставили условие, что если она не устранит нарушения, ей грозят штрафы в размере до шести процентов от общего мирового годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) действует в ЕС с августа 2023 года. Согласно ему, цифровые платформы должны бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафакта, а также с распространением детской порнографии и дезинформации. Платформам следует объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
ЕК регулярно предъявляет крупным онлайн-платформам (X, TikTok, Meta*) претензии и требует устранения нарушений DSA, а также грозит крупными штрафами и прекращением деятельности компаний на территории ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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