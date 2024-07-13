https://1prime.ru/20240713/mask-850081449.html

"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предлагала ему незаконную сделку

"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предлагала ему незаконную сделку - 13.07.2024, ПРАЙМ

"Никому не сказав". Маск раскрыл, как ЕК предлагала ему незаконную сделку

Еврокомиссия выдвигала американскому бизнесмену Илону Маску предложение о введении тайной цензуры в социальной сети Х, пообещав взамен не применять к ней... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T21:22+0300

2024-07-13T21:22+0300

2024-07-13T21:22+0300

экономика

ес

илон маск

цензура

соцсеть x

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg

МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия выдвигала американскому бизнесмену Илону Маску предложение о введении тайной цензуры в социальной сети Х, пообещав взамен не применять к ней штрафы. Об этом предприниматель рассказал в своем аккаунте."Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если мы тихо, никому не сказав, будем цензурировать посты, они не станут нас штрафовать", — сообщил он.Маск также рассказал, что иные платформы якобы пошли на данную сделку, а соцсеть X отказалась.Накануне ЕК уведомила соцсеть X о своих предварительных выводах, по которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. Соцсети поставили условие, что если она не устранит нарушения, ей грозят штрафы в размере до шести процентов от общего мирового годового оборота.Закон о цифровых услугах (DSA) действует в ЕС с августа 2023 года. Согласно ему, цифровые платформы должны бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафакта, а также с распространением детской порнографии и дезинформации. Платформам следует объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.ЕК регулярно предъявляет крупным онлайн-платформам (X, TikTok, Meta*) претензии и требует устранения нарушений DSA, а также грозит крупными штрафами и прекращением деятельности компаний на территории ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240711/mask-850016641.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, илон маск, цензура, соцсеть x, ек