https://1prime.ru/20240713/mikrozaymy-850073525.html

Исследование показало, где в России самый высокий спрос на микрозаймы

Исследование показало, где в России самый высокий спрос на микрозаймы - 13.07.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, где в России самый высокий спрос на микрозаймы

Наибольший рост спроса на микрозаймы на повседневные расходы в РФ в январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года был отмечен в Тюменской... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T08:31+0300

2024-07-13T08:31+0300

2024-07-13T08:32+0300

экономика

россия

микрозаймы

спрос

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Наибольший рост спроса на микрозаймы на повседневные расходы в РФ в январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года был отмечен в Тюменской области, Тыве и Калмыкии, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Наибольшая динамика прироста доли запросов на займы с целью покрытия повседневных расходов наблюдается в Тюменской области, а также республиках Тыва и Калмыкия. В указанных регионах доли таких займов в общем объеме год к году в среднем выросли на 6,3 процентного пункта, 5,9 процентного пункта и 5,6 процентного пункта, достигнув отметок 37,2%, 36,5% и 36,1% соответственно", - говорится в исследовании. Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит пояснил, что спрос на займы для покрытия повседневных расходов "исторически характерен" для регионов с повышенным уровнем закредитованности населения. "Чем он выше, тем чаще граждане направляют заемные средства на текущие траты", - отметил он. Рост числа запросов на займы на ремонт квартиры, дома или дачи оказался самым большим в Московской, Ростовской и Нижегородской областях - 4,2 процентного пункта, 4 процентного пункта, 3,7 процентного пункта, до 14,5%, 13,8% и 13,6% соответственно. Лидерами по приросту доли запросов на займы с целью оплаты образовательных услуг стали Санкт-Петербург, Новосибирск и Республика Татарстан, в которых прирост составил 3,6 процентного пункта, 3,2 процентного пункта и 2,8 процентного пункта, до 7,7%, 7,5% и 6,9% соответственно. Также сервис выяснил, что Москва, Московская область и Краснодарский край стали лидерами по приросту доли запросов на займы для нужд бизнеса со стороны самозанятых, индивидуальных предпринимателей, учредителей юридических лиц. У этих регионов прирост составил 8,1 процентного пункта, 7,6 процентного пункта и 7,2 процентного пункта, достигнув 26,4%, 19,5% и 18,6% соответственно. "Потребность в займах со стороны предпринимателей может быть связана с общим ростом деловой активности небольшого бизнеса в указанных регионах на фоне устойчивого внутреннего спроса", - прокомментировал Пустовит.

https://1prime.ru/20240712/mikrozaymy-850031536.html

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россия, микрозаймы, спрос