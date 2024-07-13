https://1prime.ru/20240713/myatezh-850076465.html
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж - 13.07.2024, ПРАЙМ
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж
Правительство РФ предложило дифференцировать уголовную ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий,... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T12:19+0300
2024-07-13T12:19+0300
2024-07-13T12:20+0300
кабмин
уголовная ответственность
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ предложило дифференцировать уголовную ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, следует из законопроекта, который был внесен в электронную базу ГД РФ. ВУ пояснительной записке к законопроекту отмечается: "Предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий от содеянного (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия)".
https://1prime.ru/20240713/zakonoproekt-850075749.html
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уголовная ответственность
Кабмин, уголовная ответственность
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж
Правительство предложило дифференцировать уголовную ответственность за мятеж
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ предложило дифференцировать уголовную ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, следует из законопроекта, который был внесен в электронную базу ГД РФ.
ВУ пояснительной записке к законопроекту отмечается: "Предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий от содеянного (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия)".
В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж