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Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж - 13.07.2024, ПРАЙМ
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж
Правительство РФ предложило дифференцировать уголовную ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий,... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T12:19+0300
2024-07-13T12:20+0300
кабмин
уголовная ответственность
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ предложило дифференцировать уголовную ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, следует из законопроекта, который был внесен в электронную базу ГД РФ. ВУ пояснительной записке к законопроекту отмечается: "Предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий от содеянного (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия)".
https://1prime.ru/20240713/zakonoproekt-850075749.html
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уголовная ответственность
Кабмин, уголовная ответственность
12:19 13.07.2024 (обновлено: 12:20 13.07.2024)
 
Правительство предложило дифференцировать ответственность за мятеж

Правительство предложило дифференцировать уголовную ответственность за мятеж

© fotolia.com / OlegDoroshinДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© fotolia.com / OlegDoroshin
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ предложило дифференцировать уголовную ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий, следует из законопроекта, который был внесен в электронную базу ГД РФ.
ВУ пояснительной записке к законопроекту отмечается: "Предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий от содеянного (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия)".
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
В Госдуму внесли проект, освобождающий от наказания за вооруженный мятеж
11:29
 
Кабминуголовная ответственность
 
 
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