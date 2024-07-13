https://1prime.ru/20240713/nato-850073160.html

"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО

"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО - 13.07.2024, ПРАЙМ

"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО

Совместная итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне стала "пугающим предостережением". По сути, альянс заявил, что абсолютно не стеснен в своих амбициях... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T07:57+0300

2024-07-13T07:57+0300

2024-07-13T08:07+0300

политика

нато

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экспертное мнение

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Совместная итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне стала "пугающим предостережением". По сути, альянс заявил, что абсолютно не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и представляет угрозу для остального мира от Балтики до Тихого океана. Такое мнение высказала экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. При этом она почеркнула, что в прежние времена формулировки, которые содержит декларация, были бы расценены как "объявление войны". В частности, Квятковски заявила: "Это пугающее предостережение остальному миру о том, что НАТО не видит пределов своим территориальным амбициям и при наличии желаемого США финансирования существует как угроза миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане". Лидеры 32 государств-членов Североатлантического альянса и многочисленных партнеров блока в течение трех дней обсуждали в Вашингтоне усиление своей роли в помощи Киеву, укрепление коллективного потенциала, направленного против Российской Федерации, расширение сотрудничества с государствами АТР, где обостряется соперничество Запада с Китаем.По мнению Квятковски, Москве и Пекину следует внимательно вчитаться в итоговый документ и "разоблачать его лицемерие". "Фундаментально это документ алчной и высокомерной глобальной войны, составленный недалеким альянсом, который с момента своего образования не выиграл ни одной войны, в которой участвовал, включая те, которые напрямую начал", - сказала она.

https://1prime.ru/20240712/ukraina-850066964.html

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нато, угроза, экспертное мнение