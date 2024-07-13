Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО - 13.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240713/nato-850073160.html
"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО
"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО - 13.07.2024, ПРАЙМ
"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО
Совместная итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне стала "пугающим предостережением". По сути, альянс заявил, что абсолютно не стеснен в своих амбициях... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T07:57+0300
2024-07-13T08:07+0300
политика
нато
угроза
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Совместная итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне стала "пугающим предостережением". По сути, альянс заявил, что абсолютно не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и представляет угрозу для остального мира от Балтики до Тихого океана. Такое мнение высказала экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. При этом она почеркнула, что в прежние времена формулировки, которые содержит декларация, были бы расценены как "объявление войны". В частности, Квятковски заявила: "Это пугающее предостережение остальному миру о том, что НАТО не видит пределов своим территориальным амбициям и при наличии желаемого США финансирования существует как угроза миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане". Лидеры 32 государств-членов Североатлантического альянса и многочисленных партнеров блока в течение трех дней обсуждали в Вашингтоне усиление своей роли в помощи Киеву, укрепление коллективного потенциала, направленного против Российской Федерации, расширение сотрудничества с государствами АТР, где обостряется соперничество Запада с Китаем.По мнению Квятковски, Москве и Пекину следует внимательно вчитаться в итоговый документ и "разоблачать его лицемерие". "Фундаментально это документ алчной и высокомерной глобальной войны, составленный недалеким альянсом, который с момента своего образования не выиграл ни одной войны, в которой участвовал, включая те, которые напрямую начал", - сказала она.
https://1prime.ru/20240712/ukraina-850066964.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, угроза, экспертное мнение
Политика, НАТО, угроза, экспертное мнение
07:57 13.07.2024 (обновлено: 08:07 13.07.2024)
 
"От Балтики до Тихого океана". Аналитик Пентагона рассказал об угрозах НАТО

Квятковски: саммит НАТО подтвердил, что блок представляет угрозу для всего мира

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Совместная итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне стала "пугающим предостережением". По сути, альянс заявил, что абсолютно не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и представляет угрозу для остального мира от Балтики до Тихого океана. Такое мнение высказала экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. При этом она почеркнула, что в прежние времена формулировки, которые содержит декларация, были бы расценены как "объявление войны".
В частности, Квятковски заявила: "Это пугающее предостережение остальному миру о том, что НАТО не видит пределов своим территориальным амбициям и при наличии желаемого США финансирования существует как угроза миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане".
Лидеры 32 государств-членов Североатлантического альянса и многочисленных партнеров блока в течение трех дней обсуждали в Вашингтоне усиление своей роли в помощи Киеву, укрепление коллективного потенциала, направленного против Российской Федерации, расширение сотрудничества с государствами АТР, где обостряется соперничество Запада с Китаем.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
Вчера, 17:51
По мнению Квятковски, Москве и Пекину следует внимательно вчитаться в итоговый документ и "разоблачать его лицемерие".
"Фундаментально это документ алчной и высокомерной глобальной войны, составленный недалеким альянсом, который с момента своего образования не выиграл ни одной войны, в которой участвовал, включая те, которые напрямую начал", - сказала она.
 
ПолитикаНАТОугрозаэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала