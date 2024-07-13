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Постпред РФ рассказал о последствиях заморозки Ереваном взноса в ОДКБ
Постпред РФ рассказал о последствиях заморозки Ереваном взноса в ОДКБ - 13.07.2024, ПРАЙМ
Постпред РФ рассказал о последствиях заморозки Ереваном взноса в ОДКБ
Из-за решения Еревана заморозить взнос в ОДКБ странам-членам организации не придется увеличивать суммы своих взносов. Об этом заявил постпред России при ОДКБ... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T07:10+0300
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2024-07-13T07:22+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Из-за решения Еревана заморозить взнос в ОДКБ странам-членам организации не придется увеличивать суммы своих взносов. Об этом заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. Ранее в прессе было распространено заявление пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян о том, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и откажется от финансирования деятельности организации, которое предусмотрено указанным решением . В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ" - Армения накапливала задолженности по выплатам в бюджет ОДКБ и раньше. Долевой взнос Армении на 2024 год составляет 53,22 миллиона рублей, сообщили в МИД РФ. При этом Васильев заявил, что отказ Еревана от выплат в бюджет ОДКБ "не повлечет пересмотра шкалы взноса". По его словам, "государства-члены, включая Россию, не будут платить больше, чем они должны были платить", ведь у ОДКБ существуют ранее накопленные финрезервы, которые и помогли скорректировать бюджет, и жест Армении не вызовет его резкое сокращение.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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Постпред РФ рассказал о последствиях заморозки Ереваном взноса в ОДКБ
Постпред РФ: заморозка Ереваном взноса в ОДКБ не повысит взносы стран-участниц
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Из-за решения Еревана заморозить взнос в ОДКБ странам-членам организации не придется увеличивать суммы своих взносов. Об этом заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
Ранее в прессе было распространено заявление пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян о том, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и откажется от финансирования деятельности организации, которое предусмотрено указанным решением . В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ" - Армения накапливала задолженности по выплатам в бюджет ОДКБ и раньше. Долевой взнос Армении на 2024 год составляет 53,22 миллиона рублей, сообщили в МИД РФ.
При этом Васильев заявил, что отказ Еревана от выплат в бюджет ОДКБ "не повлечет пересмотра шкалы взноса". По его словам, "государства-члены, включая Россию, не будут платить больше, чем они должны были платить", ведь у ОДКБ существуют ранее накопленные финрезервы, которые и помогли скорректировать бюджет, и жест Армении не вызовет его резкое сокращение.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.