https://1prime.ru/20240713/orban--850078107.html

Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ

Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ - 13.07.2024, ПРАЙМ

Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ

Украине не ужо вступать в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во ходе саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T15:40+0300

2024-07-13T15:40+0300

2024-07-13T15:40+0300

политика

нато

виктор орбан

саммит

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Украине не ужо вступать в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во ходе саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", — сказано в публикации агентства. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе повестки были затронуты три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявил журналистам, что блок сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита, содержащей пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляющей о более интегрированном политическом статусе страны. Кроме того, в декларации сказано, что страны блока хотят продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850039544.html

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нато, виктор орбан, саммит, владимир зеленский