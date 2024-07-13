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Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ
Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ - 13.07.2024, ПРАЙМ
Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ
Украине не ужо вступать в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во ходе саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T15:40+0300
2024-07-13T15:40+0300
2024-07-13T15:40+0300
политика
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виктор орбан
саммит
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Украине не ужо вступать в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во ходе саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", — сказано в публикации агентства. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе повестки были затронуты три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявил журналистам, что блок сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита, содержащей пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляющей о более интегрированном политическом статусе страны. Кроме того, в декларации сказано, что страны блока хотят продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
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нато, виктор орбан, саммит, владимир зеленский
Политика, НАТО, Виктор Орбан, саммит, Владимир Зеленский
Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ
Bloomberg: Орбан заявил на саммите НАТО, что Украине не надо вступать в альянс
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Украине не ужо вступать в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во ходе саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", — сказано в публикации агентства.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе повестки были затронуты три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявил журналистам, что блок сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита, содержащей пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляющей о более интегрированном политическом статусе страны. Кроме того, в декларации сказано, что страны блока хотят продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным