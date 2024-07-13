Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ - 13.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240713/orban--850078107.html
Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ
Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ - 13.07.2024, ПРАЙМ
Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ
Украине не ужо вступать в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во ходе саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T15:40+0300
2024-07-13T15:40+0300
политика
нато
виктор орбан
саммит
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Украине не ужо вступать в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во ходе саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", — сказано в публикации агентства. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе повестки были затронуты три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявил журналистам, что блок сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита, содержащей пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляющей о более интегрированном политическом статусе страны. Кроме того, в декларации сказано, что страны блока хотят продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850039544.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, виктор орбан, саммит, владимир зеленский
Политика, НАТО, Виктор Орбан, саммит, Владимир Зеленский
15:40 13.07.2024
 
Орбан предложил Украине не вступать в НАТО, сообщили СМИ

Bloomberg: Орбан заявил на саммите НАТО, что Украине не надо вступать в альянс

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Украине не ужо вступать в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во ходе саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", — сказано в публикации агентства.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе повестки были затронуты три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявил журналистам, что блок сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита, содержащей пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляющей о более интегрированном политическом статусе страны. Кроме того, в декларации сказано, что страны блока хотят продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным
Вчера, 11:21
 
ПолитикаНАТОВиктор ОрбансаммитВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала