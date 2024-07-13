Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ - 13.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240713/orban-850079545.html
В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ
В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ - 13.07.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ
Премьер-министр Венгии Виктор Орбан своими поездками в Россию и Китай возмутил лидеров Евросоюза и НАТО, пишет Global Times. | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T23:12+0300
2024-07-13T23:12+0300
политика
венгрия
виктор орбан
ес
нато
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгии Виктор Орбан своими поездками в Россию и Китай возмутил лидеров Евросоюза и НАТО, пишет Global Times."Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным", — сказано в публикации.Авторы материала также указали, что реакция западных лидеров свидетельствует об их несогласии с ведением переговоров без их посредничества. Британо-американский гегемон и его европейские вассальные страны желают укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса, а также использовать жителей Украины в виде инструмента для ослабления России, отмечается в публикации.В материале GT также говорится, что НАТО "воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая".Орбан 5 июля вместе с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Данный визит венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, а первым, по его словам, являлась поездка в Киев 2 июля. В понедельник Орбан посетил Пекин, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Евросоюза и Китая.
https://1prime.ru/20240712/vengriya-850054965.html
венгрия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, виктор орбан, ес, нато, россия, китай
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС, НАТО, РОССИЯ, КИТАЙ
23:12 13.07.2024
 
В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ

GT: визиты Орбана в Москву и Пекин вызвали ярость в Евросоюзе и НАТО

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгии Виктор Орбан своими поездками в Россию и Китай возмутил лидеров Евросоюза и НАТО, пишет Global Times.
"Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным", — сказано в публикации.
Авторы материала также указали, что реакция западных лидеров свидетельствует об их несогласии с ведением переговоров без их посредничества. Британо-американский гегемон и его европейские вассальные страны желают укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса, а также использовать жителей Украины в виде инструмента для ослабления России, отмечается в публикации.
В материале GT также говорится, что НАТО "воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая".
Орбан 5 июля вместе с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Данный визит венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, а первым, по его словам, являлась поездка в Киев 2 июля. В понедельник Орбан посетил Пекин, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Евросоюза и Китая.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин
12 июля, 14:18
 
ПолитикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕСНАТОРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала