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В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ

В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ - 13.07.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ

Премьер-министр Венгии Виктор Орбан своими поездками в Россию и Китай возмутил лидеров Евросоюза и НАТО, пишет Global Times. | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T23:12+0300

2024-07-13T23:12+0300

2024-07-13T23:12+0300

политика

венгрия

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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгии Виктор Орбан своими поездками в Россию и Китай возмутил лидеров Евросоюза и НАТО, пишет Global Times."Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным", — сказано в публикации.Авторы материала также указали, что реакция западных лидеров свидетельствует об их несогласии с ведением переговоров без их посредничества. Британо-американский гегемон и его европейские вассальные страны желают укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса, а также использовать жителей Украины в виде инструмента для ослабления России, отмечается в публикации.В материале GT также говорится, что НАТО "воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая".Орбан 5 июля вместе с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Данный визит венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, а первым, по его словам, являлась поездка в Киев 2 июля. В понедельник Орбан посетил Пекин, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Евросоюза и Китая.

https://1prime.ru/20240712/vengriya-850054965.html

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венгрия, виктор орбан, ес, нато, россия, китай