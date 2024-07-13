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Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей

Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей - 13.07.2024, ПРАЙМ

Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей

Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей, сообщается на сайте кабмина. | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T13:55+0300

2024-07-13T13:55+0300

2024-07-13T13:56+0300

экономика

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лотерея

отчисления

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О лотереях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект предусматривает увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

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правительство рф, лотерея, отчисления