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Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей - 13.07.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей, сообщается на сайте кабмина. | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T13:55+0300
2024-07-13T13:55+0300
2024-07-13T13:56+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О лотереях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект предусматривает увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.
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Экономика, Правительство РФ, лотерея, отчисления
Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О лотереях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект предусматривает увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.