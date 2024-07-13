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Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей - 13.07.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей, сообщается на сайте кабмина. | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T13:55+0300
2024-07-13T13:56+0300
экономика
правительство рф
лотерея
отчисления
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О лотереях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект предусматривает увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.
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правительство рф, лотерея, отчисления
Экономика, Правительство РФ, лотерея, отчисления
13:55 13.07.2024 (обновлено: 13:56 13.07.2024)
 
Правительство одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей

Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛотерейные билеты
Лотерейные билеты - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило увеличение размера целевых отчислений от лотерей, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О лотереях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект предусматривает увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.
 
ЭкономикаПравительство РФлотереяотчисления
 
 
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