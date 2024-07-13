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Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября
Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября - 13.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий. Документ разместили на сайте официального опубликования... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T15:15+0300
2024-07-13T15:15+0300
россия
владимир путин
военные пенсионеры
закон
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Закон предусматривает, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по социальной политике поясняли, что повышение будет равняться в среднем 500 рублей. Реализация данного закона будет производиться за счет бюджетных ассигнований.
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россия, владимир путин, военные пенсионеры, закон
РОССИЯ, Владимир Путин, военные пенсионеры, закон
15:15 13.07.2024
 
Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября

Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Закон предусматривает, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по социальной политике поясняли, что повышение будет равняться в среднем 500 рублей.
Реализация данного закона будет производиться за счет бюджетных ассигнований.
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