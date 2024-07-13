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Европа сейчас трещит по швам, заявил Песков - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Европа сейчас трещит по швам, заявил Песков
Европа сейчас трещит по швам, заявил Песков - 13.07.2024, ПРАЙМ
Европа сейчас трещит по швам, заявил Песков
Для Европы сейчас настало не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T16:22+0300
2024-07-13T16:27+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
европа
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Для Европы сейчас настало не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину размещение в Европе американских ракет, а также итог прошлого противостояния Запада и СССР, которое завершилось распадом последнего. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", — сказал пресс-секретарь.Он напомнил, что всегда наблюдалась парадоксальная ситуация, когда США размещали свои ракеты в Европе, а Россия определяла направленные на нее ракеты в качестве цели для своих ракет."Америка продолжает зарабатывать деньги. Европа находится в прицеле наших ракет. Наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. Уже все это было", — сказал Песков.Он также отметил, что у России хватает потенциала сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты.Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон приступит в 2026 году к размещению на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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россия, кремль, дмитрий песков, европа
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, ЕВРОПА
16:22 13.07.2024 (обновлено: 16:27 13.07.2024)
 
Европа сейчас трещит по швам, заявил Песков

Песков: для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Для Европы сейчас настало не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину размещение в Европе американских ракет, а также итог прошлого противостояния Запада и СССР, которое завершилось распадом последнего. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", — сказал пресс-секретарь.
Он напомнил, что всегда наблюдалась парадоксальная ситуация, когда США размещали свои ракеты в Европе, а Россия определяла направленные на нее ракеты в качестве цели для своих ракет.
"Америка продолжает зарабатывать деньги. Европа находится в прицеле наших ракет. Наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. Уже все это было", — сказал Песков.
Он также отметил, что у России хватает потенциала сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты.
Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон приступит в 2026 году к размещению на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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