https://1prime.ru/20240713/peskov-850078942.html

Европа сейчас трещит по швам, заявил Песков

Европа сейчас трещит по швам, заявил Песков - 13.07.2024, ПРАЙМ

Европа сейчас трещит по швам, заявил Песков

Для Европы сейчас настало не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T16:22+0300

2024-07-13T16:22+0300

2024-07-13T16:27+0300

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Для Европы сейчас настало не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину размещение в Европе американских ракет, а также итог прошлого противостояния Запада и СССР, которое завершилось распадом последнего. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", — сказал пресс-секретарь.Он напомнил, что всегда наблюдалась парадоксальная ситуация, когда США размещали свои ракеты в Европе, а Россия определяла направленные на нее ракеты в качестве цели для своих ракет."Америка продолжает зарабатывать деньги. Европа находится в прицеле наших ракет. Наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. Уже все это было", — сказал Песков.Он также отметил, что у России хватает потенциала сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты.Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон приступит в 2026 году к размещению на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

https://1prime.ru/20240712/nato-850039842.html

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россия, кремль, дмитрий песков, европа