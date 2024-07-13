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Польша намерена увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП
Польша намерена увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП - 13.07.2024, ПРАЙМ
Польша намерена увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП
Польские власти намерены еще сильнее повысить расходы на оборону, подняв их до 5% ВВП в 2025 году. Об этом заявил эфире Bloomberg TV глава МИД Польши Радослав... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T18:49+0300
2024-07-13T18:49+0300
2024-07-13T18:49+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Польские власти намерены еще сильнее повысить расходы на оборону, подняв их до 5% ВВП в 2025 году. Об этом заявил эфире Bloomberg TV глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Двадцать три из тридцати двух стран-союзниц тратят 2% ВВП на оборону. Польша тратит четыре, а в следующем году мы будем тратить пять", — сказал он. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в среду, что страны ЕС за последние три года увеличили свои общие расходы на оборону на 30%. Страны НАТО в ходе саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились расходовать на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 из 32 государств - членов НАТО.
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польша, нато, расходы на оборону, ввп польши
Вооружения, ПОЛЬША, НАТО, расходы на оборону, ВВП Польши
Польша намерена увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП
Сикорский: Польша планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в 2025 году
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Польские власти намерены еще сильнее повысить расходы на оборону, подняв их до 5% ВВП в 2025 году. Об этом заявил эфире Bloomberg TV глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"Двадцать три из тридцати двух стран-союзниц тратят 2% ВВП на оборону. Польша тратит четыре, а в следующем году мы будем тратить пять", — сказал он.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в среду, что страны ЕС за последние три года увеличили свои общие расходы на оборону на 30%.
Страны НАТО в ходе саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились расходовать на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 из 32 государств - членов НАТО.
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